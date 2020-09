Lionel Messi heeft FC Barcelona woensdagavond aan de overwinning geholpen in een oefenduel met Girona. De Argentijn scoorde tweemaal in de met 3-1 gewonnen thuiswedstrijd.

Philippe Coutinho opende in de twintigste minuut de score voor Barcelona in het Estadi Johan Cruyff, het stadion van de beloften en de vrouwenploeg. De Braziliaan rondde op aangeven van Trincão een fraaie aanval van dichtbij af.

Op slag van rust maakte Messi zijn eerste treffer onder trainer Ronald Koeman. De aanvaller, die ondanks een uitgesproken vertrekwens toch bij Barcelona besloot te blijven, vond het net met een prachtig schot vanaf de rand van het zestienmetergebied, dat via de paal binnenviel.

Kort na de onderbreking kwam Girona terug in de wedstrijd via een doelpunt van Samuel Sáiz, waarna Messi enkele minuten later de eindstand bepaalde. Ditmaal schoot hij de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de rechterhoek.

Frenkie de Jong had net als Messi een basisplaats bij Barcelona. De Oranje-international en de zesvoudig Wereldvoetballer van het Jaar werden beiden na iets meer dan een uur gewisseld.

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de eerste treffer van Messi te bekijken.

Suárez, Vidal en Umtiti ontbreken opnieuw

Koeman besloot ook in zijn tweede wedstrijd geen gebruik te maken van Luis Suárez, Arturo Vidal en Samuel Umtiti. Het trio mag naar verluidt vertrekken bij Barcelona.

Voor Koeman was de ontmoeting met Girona zijn tweede oefenduel als coach van Barcelona. Afgelopen zaterdag wonnen de Catalanen eveneens met 3-1 van Gimnàstic de Tarragona, dat uitkomt in de Segunda División B.

Het nieuwe seizoen in La Liga is afgelopen weekend van start gegaan, maar Barcelona hoeft pas over anderhalve week voor het eerst in actie te komen. De ploeg van Koeman begint de competitie op 27 september met een thuiswedstrijd tegen Villarreal.

