Willem II heeft zich woensdagavond met speels gemak geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. De Tilburgers boekten in Luxemburg een recordzege op Progrès Niederkorn: 0-5.

Vangelis Pavlidis scoorde tweemaal voor Willem II in Differdange. De andere treffers kwamen op naam van Görkem Saglam, Ché Nunnely en Mike Trésor.

Voor de Brabanders is de overwinning op Progrès Niederkorn de grootste Europese overwinning ooit. Ze wisten nog nooit vijf keer te scoren in één Europees duel.

In de derde voorronde speelt Willem II het volgende week donderdag op eigen veld tegen het Schotse Rangers of Lincoln Red Imps uit Gibraltar.

Als de ploeg van coach Adrie Koster die wedstrijd wint, wacht er nog een duel in de play-offs om de groepsfase van de Europa League te bereiken.

De spelers van Willem II vieren de winst met enkele meegereisde fans die het duel vanaf een heuvel bekeken. (Foto: Pro Shots)

Pavlidis scoort tweemaal in eerste helft

In het kleine Stade Municipal de la Ville de Differdange nam Willem II vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief en dat leverde al snel kansen op. Pavlidis vond al in de zesde minuut het net, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Na twintig minuten was het wel raak voor de Griekse spits. Hij kopte van dichtbij raak nadat Mats Köhlert de bal met het hoofd had verlengd. Na een klein half uur verdubbelde Saklam de marge met een intikker nadat hij de bal met wat geluk voor zijn voeten kreeg.

Pavlidis maakte enkele minuten later zijn tweede van de avond. Ditmaal scoorde hij na een pass door het midden van Trésor, waarmee hij gedeeld Europees topscorer aller tijden is van Willem II. In het verleden kwamen ook Mark Schenning, Arno Arts, Mariano Bombarda, Ousmane Sanou en Adil Ramzi twee keer tot scoren.

Na rust ging Willem II op dezelfde voet verder en maakte Nunnely binnen een minuut de 0-4. De aanvaller rondde een voorzet van Saglam af. Niederkorn kwam er sporadisch uit en kreeg even later de eerste kans, maar die ging hoog over.

Aan de andere kant bepaalde Trésor halverwege de tweede helft de eindstand. Hij werd bediend door Saglam en schoof de bal koelbloedig langs Niederkorn-doelman Sebastian Flauss. Willem II kreeg daarna nog kansen op een zesde treffer, maar Nunnely en Pavlidis faalden in de afronding.

