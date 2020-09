FC Emmen heeft met verbazing gereageerd op de beslissing van de KNVB om het hoofdsponsorschap met sekswinkel EasyToys te verbieden. De Nederlandse voetbalbond besloot de deal woensdag af te wijzen, omdat de potentiële hoofdsponsor in strijd is met de reglementen.

FC Emmen legt zich niet neer bij de afwijzing van de KNVB. "Wij zijn verbaasd en ontdaan over de afwijzing", meldt de Drentse club op de website.

"We zullen de argumentatie van de KNVB bestuderen en ons beraden over het vervolg. Wij zijn in elk geval niet voornemens om een partij die hoofdsponsor wil worden te laten vallen."

Afgelopen zondag speelde FC Emmen in de eerste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen VVV-Venlo (3-5-verlies) in een shirt zonder sponsor. De club dacht die met EasyToys gevonden te hebben en diende daarom vorige week een verzoek in bij de KNVB.

FC Emmen had met het bedrijf een overeenkomst voor meerdere seizoenen gesloten en dat zou de club een 500.000 euro per jaar opleveren. Bovendien zou dat bedrag elk seizoen oplopen.

FC Groningen heeft wel sponsordeal met EasyToys

EasyToys is gespecialiseerd in seksspeeltjes. De KNVB verbiedt de deal met dit bedrijf op basis van artikel 3 uit het sponsorreglement, waarin onder andere wordt vermeld dat een sponsor niet in strijd mag zijn "met de goede smaak of het fatsoen".

Opmerkelijk genoeg heeft FC Groningen wel al een tijdje een sponsordeal met EasyToys lopen, maar de naam van het bedrijf prijkt op de reclameborden langs het veld in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Volgens de KNVB is daar geen toestemming voor nodig.

