Alle voetbalclubs samen zijn door de coronacrisis al 11,8 miljard euro aan inkomsten misgelopen, zo meldt de FIFA woensdag.

"Het voetbal is zeer zwaar getroffen door het coronavirus", zegt Olli Rehn, hoofd van het FIFA-comité dat de gevolgen van de coronacrisis in kaart brengt.

"Veel profclubs verkeren in zeer ernstige financiële problemen. Daarnaast maken we ons ook zorgen om jeugdopleidingen en clubs in lagere divisies", zegt de Fin.

Hij benadrukt dat de cijfers zijn gebaseerd op de huidige stand van zaken, waarbij de meeste competities zo'n drie maanden hebben stilgelegen. Inmiddels wordt in vrijwel alle landen weer gevoetbald. "Als het coronavirus verder oplaait, dan zullen de cijfers nog veel ernstiger worden."

Competities zijn inmiddels hervat, maar met veel minder publiek en coronamaatregelen. (Foto: Pro Shots)

'We moeten wachten op vaccin'

Volgens Rehn zijn vooral clubs in Zuid-Amerika hard getroffen. Hij maakt zich ook zorgen om de clubs in Afrika en Azië. "Er is een groot risico dat het goede werk voor de ontwikkeling van het voetbal van de laatste jaren straks weer helemaal opnieuw moet worden gedaan."

De FIFA richtte eerder al een noodfonds van 1,25 miljard op. Rehn meldde dat 150 van de 211 FIFA-lidstaten daar inmiddels een beroep op hebben gedaan.

Nu wedstrijden nog veelal in lege of veel minder gevulde stadions worden gespeeld, is het einde van de crisis nog niet in zicht. "We krabbelen heel traag op en een nieuwe terugval is niet uitgesloten", zegt Rehn.

"Een ding is duidelijk: we moeten wachten op een vaccin voordat we deze pandemie onder controle kunnen krijgen. Daar is nog veel onduidelijkheid over."