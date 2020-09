Aaron Meijers laat ADO Den Haag na acht seizoenen in ieder geval tijdelijk achter zich. De aanvoerder verkast op huurbasis naar Sparta Rotterdam. Verdediger Lassana Faye maakt, eveneens als huurling, de omgekeerde overstap.

De 32-jarige Meijers was jaren een vaste kracht bij ADO, dat hem in 2012 overnam van RKC Waalwijk. De linksback speelde 250 officiële wedstrijden voor de Hagenaars.

Dit seizoen zou Meijers, die nog een contract voor twee seizoenen heeft, echter niet in de plannen van de nieuwe trainer Aleksandar Rankovic voorkomen. Bij Sparta is hij de zevende zomeraanwinst.

"In ieder geval voor dit seizoen kiezen we in de persoon van Lassana voor een ander type", zegt Martin Jol namens het technisch hart van ADO. "Daar komt bij dat deze wissel past in de nieuwe koers van de club, ook met oog op het budget."

ADO, dat tot de actiefste Eredivisionisten op de transfermarkt behoort, raakte eerder al boegbeelden Tom Beugelsdijk en Lex Immers kwijt. Beugelsdijk ging eveneens naar Sparta en Immers tekende bij NAC Breda.

De 22-jarige Faye debuteerde in het seizoen 2016/2017 als prof bij Vitesse en maakte ruim anderhalf jaar geleden de overstap naar Sparta. De linksback was een vaste waarde op Het Kasteel.

Lassana Faye met het shirt van zijn nieuwe club. (Foto: ADO Den Haag)