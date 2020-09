FC Barcelona heeft nog geen bod uitgebracht op Memphis Depay, zo meldt Olympique Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas woensdag. Hij ontkracht daarmee eerdere berichtgeving.

Aulas richt zich in een tweet rechtstreeks tot De Telegraaf, die dinsdag meldde dat er een akkoord was tussen Lyon en Barcelona over een transfer van Memphis voor 25 miljoen euro plus bonussen. "De voorzitter van Barça heeft me verteld dat de club lijdt onder de COVID-19-crisis en daardoor geen mogelijkheid heeft om een bod uit te brengen", schrijft Aulas.

Volgens Juninho, technisch directeur van Lyon, heeft Barcelona zelfs nog geen contact opgenomen. "We hebben niets gehoord of ontvangen van Barcelona. Ze hebben niet eens gebeld om te informeren naar de vraagprijs van Memphis", zei Juninho tegen de Franse zender Téléfoot.

De Braziliaanse oud-middenvelder houdt er rekening mee dar Memphis dit seizoen in Lyon afmaakt. "Ik heb begrepen dat wanneer hij bij ons blijft, hij ons met alle plezier wil helpen om een goed seizoen te draaien."

Barcelona moet eerst spelers verkopen

Ook vanuit Barcelona wordt overeenstemming met Lyon ontkend. Dinsdag meldde Ronald Koeman dat er nog geen sprake is van een akkoord over Memphis. De Barcelona-trainer zei tegen FOX Sports dat zijn club eerst spelers moet verkopen, voordat aanwinsten gepresenteerd kunnen worden.

Sinds Koeman op 19 augustus werd aangesteld als nieuwe trainer heeft Barcelona nog geen enkele nieuwe speler gehaald. De club liet wel Ivan Rakitic naar Sevilla vertrekken en hoopt op korte termijn afscheid te nemen van Luis Suárez (waarschijnlijk naar Juventus) en Arturo Vidal (waarschijnlijk naar Internazionale).

Koeman rekent niet op versterkingen voor de eerste competitiewedstrijd, op 27 september tegen Villarreal. "We zijn nu naar het nieuwe seizoen aan het toewerken en ik ga ervan uit dat we het gaan doen met deze groep waarmee we in de voorbereiding zijn."

Koeman kan dit seizoen wel over Lionel Messi beschikken. De sterspeler stuurde aan op een vertrek, maar trok die wens later weer in. "Dat was vooral een conflict tussen Messi en de club", zegt Koeman. "Ik heb sindsdien met Messi gesproken en we gaan gewoon met elkaar door."

Memphis Depay scoorde dinsdag als invaller voor Lyon tegen Montpellier (2-1-nederlaag). (Foto: Pro Shots)

