Trainer Adrie Koster van Willem II vindt dat zijn ploeg tegenstander Progrès Niederkorn niet moet onderschatten. De Luxemburgse dorpsclub is woensdagavond de opponent van de Tilburgers in de tweede voorronde van de Europa League.

"Veel mensen denken dat we favoriet zijn", zegt Koster in de Luxemburgse krant L'essentiel. "Maar Niederkorn heeft meer Europese ervaring dan wij."

"Zij hebben dit soort wedstrijden vaker gespeeld, terwijl het voor onze spelers nieuw is", aldus de trainer van de Tilburgse ploeg.

Willem II speelt zijn eerste Europese wedstrijd sinds 2005. Niederkorn was de afgelopen drie seizoen steeds in de voorronde van de Europa League actief.

Niederkorn haalde nooit de groepsfase van de Europa League, maar kon af en toe wel voor een stunt zorgen. De bescheiden club uit Luxemburg wist in 2017 het Schotse Rangers FC uit te schakelen en in 2018 werd het Hongaarse Honvéd verslagen. Drie weken geleden was Niederkorn met 3-0 te sterk voor Zeta uit Montenegro in de eerste voorronde.

Willem II trainde dinsdag in het stadion van Differdange, waar de wedstrijd gespeeld wordt. (Foto: Pro Shots)

'Als het lang 0-0 blijft, krijgen we misschien kansen'

De club is afkomstig uit een dorp van zevenduizend inwoners. Het lokale Stade Jos Haupert heeft een slechts één tribune. Voor Europese wedstrijden wijkt de nummer twee van het afgelopen seizoen in Luxemburg dan ook uit naar het stadion in Differdange.

Dat stadion wordt normaal bespeeld door FC Differdange 03, een club die in 2013 FC Utrecht uitschakelde in de voorronde van de Europa League.

Dat resultaat kan de spelers van Niederkorn wellicht moed geven, al ziet aanvoerder Sebastien Silaj Willem II als duidelijke favoriet. "Ik heb de wedstrijd tegen Heerenveen (2-0-nederlaag, red.) bekeken. Willem II heeft een goede ploeg en snelle en sterke spelers."

"We zullen defensief goed moeten staan en veel looparbeid verrichten. Als het lang 0-0 blijft, dan zullen we misschien kansen krijgen."

Progrès Niederkorn-Willem II begint woensdag om 18.30 uur. De winnaar speelt in de derde voorronde tegen Rangers of Lincoln Red Imps, een club uit Gibraltar.

Willem II-trainer Adrie Koster en aanvoerder Jordens Peters op de persconferentie in de kleine perszaal in Luxemburg. (Foto: Pro Shots)

