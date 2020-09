Memphis Depay heeft dinsdag met Olympique Lyon de eerste nederlaag van het seizoen geleden in de Ligue 1. De Nederlander benutte als invaller een penalty, maar kon niet voorkomen dat Montpellier met 2-1 won.

Dat Memphis niet in de basis stond, heeft mogelijk te maken met transferperikelen. De Oranje-international zou nadrukkelijk in beeld zijn bij FC Barcelona, waar Ronald Koeman sinds vorige maand trainer is. Koeman verruilde het Nederlands elftal voor de Spaanse topclub en kent Memphis dus goed.

Tegen Montpellier kwam Memphis tien minuten na rust in het veld. Lyon stond toen met 1-0 achter door een benutte strafschop van Téji Savanier, die er na een uur spelen ook 2-0 van maakte. Memphis bracht acht minuten voor tijd vanaf de stip de spanning terug.

Lyon speelde na een rode kaart voor Houssem Aouar de hele tweede helft met tien man. Bij Montpellier werd in de slotfase Vitorino Hilton van het veld gestuurd.

Voor Memphis staat de teller na drie wedstrijden dit seizoen al op vier doelpunten. Desondanks bivakkeert Lyon met vier punten slechts in de middenmoot. Stade Rennes, AS Monaco en Lille delen de koppositie met zeven uit drie.

Memphis Depay maakt zijn bekende juichgebaar na zijn benutte penalty tegen Montpellier. (Foto: Pro Shots)

Barcelona moet eerst verkopen voor transfer

Als Memphis de overstap van Lyon naar FC Barcelona wil maken, moet dat uiterlijk 6 oktober gebeuren. Op die dag sluit namelijk de transfermarkt.

Barcelona lijkt wel eerst spelers te moeten verkopen voordat het zelf geld uit mag geven. De club deed vanwege de coronacrisis een beroep op de Spaanse overheid voor looncompensatie en moet daarom aan strenge regels voldoen. Slechts de helft van de inkomsten mag worden uitgeven aan transfers om te voorkomen dat met gemeenschapsgeld spelers worden aangetrokken.

Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas reageerde dinsdagavond op Twitter op de mogelijke transfer van Memphis. "De voorzitter van Barcelona vertelde me zondag dat de club erg onder de crisis heeft geleden en daarom niet in staat is om een bod uit te brengen."