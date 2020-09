Ajax zit op 1 oktober bij de loting voor de groepsfase van de Champions League in pot 2. De Amsterdammers hebben die gunstige uitgangspositie te danken aan de uitschakeling van Benfica in de derde voorronde van het miljoenenbal.

De Portugese topclub verloor dinsdag met 2-1 van PAOK in Thessaloniki. Dimitrios Giannoulis was in de 63e minuut alerter dan Jan Vertonghen en tikte van dichtbij de eerste treffer binnen. Een kwartier voor tijd maakte Andrija Zivkovic er 2-0 van. Rafa Silva zorgde diep in blessuretijd nog voor de aansluitingstreffer.

Ajax zou in principe in pot 3 belanden, maar had nog een kleine kans om pot 2 te halen. Zo moest Bayern München de finale van de Champions League halen, mocht Internazionale niet winnen van Sevilla in de Europa League-finale en moest Benfica worden uitgeschakeld in de voorronde van het miljoenenbal.

Bayern bereikte inderdaad de finale van de Champions League en won het prestigieuze toernooi zelfs door Paris Saint-Germain te verslaan. Sevilla was in de eindstrijd van de Europa League mede door twee treffers van Luuk de Jong met 3-2 te sterk voor Internazionale, waarna dinsdag dus de uitschakeling van Benfica volgde.

Door die resultaten ontloopt Ajax in de groepsfase straks enkele zware tegenstanders. FC Barcelona, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Borussia Dortmund, Chelsea zitten eveneens in pot 2 en kunnen daardoor niet tegen de Amsterdammers loten.

Benfica werd door PAOK uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League. (Foto: Pro Shots)

Sevilla en landskampioenen in pot 1

In pot 1 zitten Europa League-winnaar Sevilla en de kampioenen van de zeven best genoteerde landen op de coëfficiëntenranglijst van de UEFA: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Bayern München, Paris Saint-Germain, FC Zenit en FC Porto.

De indeling van de potten 3 en 4 is nog niet volledig bekend. Op dit moment is alleen duidelijk dat RB Leipzig, Internazionale, Lazio en Atalanta in pot 3 zitten en Istanbul Basaksehir en Stade Rennes deel uitmaken van pot 4.

De start van de groepsfase van de Champions League is dit seizoen veel later door de coronastop. De eerste groepswedstrijden zijn op 20 oktober. In totaal zijn nu 26 van de deelnemende 32 clubs bekend. De laatste zes clubs worden de komende weken bekend, als de play-offs op het programma staan.

AZ slaagde er niet in de groepsfase van de Champions League te bereiken. De Alkmaarders werden dinsdagavond uitgeschakeld in de derde voorronde door een 2-0-nederlaag bij Dynamo Kiev en gaan naar de Europa League.