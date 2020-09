Almere City heeft dinsdagavond een probleemloze overwinning geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Ole Tobiasen won met 3-0 van TOP Oss, dat de nieuwe hekkensluiter is. NEC boekte een 1-3-zege op FC Volendam.

Almere City stond al na acht minuten op voorsprong in het eigen Yanmar Stadion. Scheidsrechter Stan Teuben wees naar de stip na een overtreding op Oussama Bouyaghlafen en Thomas Verheydt maakte geen fout van 11 meter.

In de 26e minuut vergrootte Anass Ahannach de marge naar twee. De middenvelder schoot binnen na een voorzet van Ilias Alhaft. Het slotakkoord kwam van Bouyaghlafen, die in de 64e minuut de 3-0 aantekende na knullig balverlies bij TOP Oss.

Door de zege stijgt Almere City voorlopig naar de tweede plek met zeven punten. TOP Oss ging in de eerste twee competitiewedstrijden van het seizoen ook al onderuit en staat op basis van doelsaldo onderaan.

Almere City had geen enkele moeite om TOP Oss te verslaan. (Foto: Pro Shots)

Volendam wint ook derde wedstrijd niet

FC Volendam is na drie duels ook nog zonder overwinning. De ploeg van trainer Wim Jonk verloor met 1-3 van NEC, dat in de eerste helft in een tijdsbestek van vier minuten twee keer scoorde via Elayis Tavsan en Rangelo Janga.

De aansluitingstreffer van Martijn Kaars viel pas in de blessuretijd van de wedstrijd en kwam te laat voor Volendam om nog een punt uit het vuur te slepen. NEC maakte in de slotseconden zelfs de 1-3 via Janga, die defensief geklungel bij Volendam afstrafte.

De Nijmegenaren hebben nu zes punten en stijgen naar de zevende plek op de ranglijst. Volendam bezet de zeventiende positie met één punt.

NEC viert de 0-2 van Rangelo Janga. (Foto: Pro Shots)

