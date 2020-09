Pierre-Emerick Aubameyang heeft dinsdag zijn contract bij Arsenal met twee jaar verlengd. De 31-jarige spits ligt nu tot medio 2023 vast bij 'The Gunners'.

Met zijn contractverlenging maakt Aubameyang een einde aan de geruchten over een vertrek bij Arsenal. De Gabonees zou aanvankelijk niet van plan zijn om zijn verblijf te verlengen, maar verbindt zijn toekomst toch aan de Londenaren.

Aubameyang draagt sinds januari 2018 het shirt van Arsenal, dat hem destijds voor ruim 60 miljoen euro overnam van Borussia Dortmund. Hij speelde in de afgelopen 2,5 jaar 111 officiële wedstrijden namens de Premier League-club en scoorde 72 keer.

Toch verliep de beginperiode van Aubameyang bij Arsenal sportief gezien niet geweldig. Manager Unai Emery werd in november 2019 na een reeks teleurstellende resultaten ontslagen, maar onder zijn opvolger Mikel Arteta lijkt Arsenal de weg naar boven te hebben ingezet.

De dertienvoudig landskampioen won in augustus de FA Cup door Chelsea in de finale met 2-1 te verslaan. Arteta hoopte al dat de eindzege in het bekertoernooi Aubameyang zou kunnen overtuigen om te blijven en nu weet hij zeker dat hij voorlopig over zijn sterspeler kan beschikken.

Arsenal, dat in augustus ook de Community Shield won, begon zaterdag goed aan het nieuwe seizoen in de Premier League door de uitwedstrijd tegen stadgenoot Fulham met 0-3 te winnen. Aubameyang tekende voor de derde treffer op Craven Cottage.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League