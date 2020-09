Feyenoord heeft de gewenste defensieve versterking gevonden in Uros Spajic. De 27-jarige centrumverdediger wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van het Russische FC Krasnodar.

"Het is bekend dat we graag nog een centrale verdediger wilden toevoegen aan de selectie", aldus technisch directeur Frank Arnesen. "Met de komst van Uros Spajic is dat gelukt én voegen we niet alleen een extra optie, maar ook extra ervaring toe aan de achterste linie van de groep."

Spajic is elfvoudig international van Servië en staat sinds 2018 onder contract bij FC Krasnodar, waar voormalig Feyenoord-speler Tonny Vilhena speelt. Daarvoor was hij actief bij Anderlecht, Toulouse en Rode Ster. Bij laatstgenoemde club maakte hij zijn profdebuut.

Feyenoord was na het vertrek van Jan-Arie van der Heijden en de gehuurde Edgar Ié op zoek naar een nieuwe centrumverdediger. Trainer Dick Advocaat drong in de media al aan op de komst van een extra speler voor de achterhoede.

Spajic is de zesde versterking voor Feyenoord, dat zaterdag het Eredivisie-seizoen opende met een 0-2-overwinning op PEC Zwolle. Eerder legden de Rotterdammers Francesco Antonucci (AS Monaco), Mark Diemers (Fortuna Sittard), Bryan Linssen (clubloos), Christian Conteh (FC St. Pauli) en João Carlos Teixeira (Vitória SC) vast.