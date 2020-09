Joëlle Smits gaat een toptransfer maken in het vrouwenvoetbal. De twintigjarige spits stapt na dit seizoen over van PSV naar de Duitse topclub VfL Wolfsburg, waar ze dinsdag voor drie jaar tekende. Smits is de eerste PSV-speelster ooit die voor een transfersom naar het buitenland vertrekt.

"Dit is een mijlpaal voor PSV Vrouwen", zegt Sandra Doreleijers, manager vrouwenvoetbal van PSV. "We zijn enorm trots op Joëlle en blij om te zien dat het beleid dat de club heeft ingezet zich ook naast het veld uitbetaalt."

Smits was afgelopen seizoen goed voor twintig doelpunten in 23 duels voor PSV. In maart van dit jaar maakte ze tegen Brazilië haar debuut in het Nederlands elftal. De teller staat op dit moment op twee interlands.

"Ik ben trots dat een club van dit kaliber zoveel vertrouwen in mij heeft", aldus Smits. "Het past bij mij om deze duidelijkheid nu al te kunnen geven. Natuurlijk kijk ik uit naar de overstap, maar tegelijkertijd is mijn focus volledig bij PSV Vrouwen. Ik wil de club met een aantal mooie prestaties achterlaten voor ik naar Wolfsburg vertrek."

VfL Wolfsburg is een grootmacht in het vrouwenvoetbal. De Duitse club werd al vier keer op rij landskampioen en stond afgelopen seizoen in de finale van de Champions League, waarin Olympique Lyon met 3-1 te sterk was. Bij Wolfsburg staat ook Dominique Janssen onder contract.

Smits is bezig aan haar tweede seizoen in Eindhoven. Van 2017 tot 2019 stond ze onder contract bij FC Twente, waarmee ze één keer landskampioen werd.