FC Utrecht heeft zich dinsdag versterkt met spits Moussa Sylla. De Franse jeugdinternational tekent een contract voor drie seizoenen bij de ambitieuze Domstedelingen. Willem II legde aanvaller John Yeboah vast en Heracles Almelo versterkte zich met verdediger Mateo Les.

De twintigjarige Sylla werd clubloos nadat AS Monaco had besloten zijn aflopende verbintenis niet te verlengen. Bij de Monegasken speelde hij 34 wedstrijden, waarin hij vier keer tot scoren kwam.

"Moussa behoort tot de grootste aanvallende talenten van Frankrijk. Het maakt ons trots dat hij in deze fase van zijn loopbaan voor FC Utrecht heeft gekozen. Moussa is zeker zo ambitieus als wij", aldus technisch directeur Jordy Zuidam.

"We halen met Moussa een spits met veel power en snelheid. Hij speelt met veel energie en kan uit het niets kansen creëren. Een speler met ontzettend veel potentie."

Sylla, die geldt als back-up voor eerste spits Adrián Dalmau, is de vijfde versterking voor FC Utrecht, dat dit seizoen de traditionele top drie wil aanvallen. Eerder kwamen Eljero Elia (Basaksehir), Django Warmerdam (FC Groningen), Mimoun Mahi (FC Zürich) en Daniel Arzani (Manchester City, huur) naar de Domstad.

John Yeboah tekende dinsdag voor drie jaar bij Willem II. (Foto: Pro Shots)

Yeboah tekent bij Willem II

Eerder op dinsdag legde Willem II Yeboah vast. De aanvaller, die vorig seizoen nog op huurbasis bij VVV-Venlo speelde, komt over van VfL Wolfsburg en tekent een contract voor drie jaar in Tilburg.

Yeboah maakte vanaf 2015 deel uit van de jeugdopleiding van Wolfsburg, maar wist nooit door te breken in de Bundesliga. Hij kwam tot drie wedstrijden in de hoofdmacht van de Volkswagen-club.

Afgelopen seizoen speelde Yeboah, die over een Duits en Ghanees paspoort beschikt, op huurbasis voor VVV-Venlo. In achttien officiële optredens maakte hij één doelpunt en gaf hij één assist.

De twintigjarige Yeboah is de zevende versterking voor Willem II, dat in het afgebroken Eredivisie-seizoen als vijfde eindigde en daarmee een ticket veroverde voor de tweede voorronde van de Europa League.

Yeboah is al speelgerechtigd voor de Europa League-wedstrijd van Willem II tegen het Luxemburgse Progrès Niederkorn. In het Luxemburgse Niederkorn klinkt woensdag om 18.30 uur het eerste fluitsignaal.

Heracles haalt extra verdediger

Heracles Almelo versterkte zich met verdediger Mateo Les van Dinamo Zagreb. De twintigjarige Kroaat tekende een contract voor drie seizoenen bij de Almeloërs, met de optie op nog een jaar.

"Mateo krijgt hier de tijd en ruimte om verdere stappen te zetten in zijn ontwikkeling", zegt technisch directeur Tim Gilissen van Heracles. "Op termijn zal hij de concurrentiestrijd moeten aangaan in het hart van de defensie."

Les doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Dinamo Zagreb, maar maakte nooit zijn debuut in de hoofdmacht. Zijn contract bij de Kroatische topclub liep nog door tot medio 2022.

Ulysses Llanez, dit seizoen op huurbasis actief voor sc Heerenveen, juicht na zijn eerste interlandgoal voor de Verenigde Staten. (Foto: Pro Shots)

Heerenveen huurt Amerikaan van Wolfsburg

Sc Heerenveen heeft zich verzekerd van de diensten van Ulysses Llanez. De negentienjarige aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van het Duitse VfL Wolfsburg, waar hij nog geen enkele wedstrijd in de hoofdmacht speelde.

"Ulysses is een behendige, snelle buitenspeler die sterk is in de een-tegen-eenduels", aldus technisch manager Gerry Hamstra. "Hij heeft een goede actie in huis en kan een doelpunt maken. Hij geeft ons meer opties op de flanken. We zijn blij dat we een groot talent als Ulysses aan onze selectie hebben kunnen toevoegen."

Llanez debuteerde in februari in de nationale selectie van de Verenigde Staten en kan als links- en rechtsbuiten uit de voeten. Hij luisterde zijn interlanddebuut in de oefeninterland tegen Costa Rica op met een doelpunt.

RKC versterkte zich met spits Vitalie Damaşcan. De international van Moldavië wordt voor een jaar gehuurd van het Italiaanse Torino. "Hij is een doelgerichte speler die onze technische staf meer opties geeft om de aanvalslinie in te vullen", zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld.