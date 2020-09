Arjen Robben heeft zondag bij zijn rentree op de Nederlandse velden geen spierscheuring opgelopen. De aanvaller van FC Groningen laat woensdag weten dat de schade meevalt.

Robben wil na de scan van zijn lies geen datum noemen voor een rentree. "Ik wil het niet te veel over prognoses hebben. We gaan wel kijken hoe het zich ontwikkelt", zegt hij in een video van FC Groningen.

"Ik ben blij dat de schade meevalt. We hebben gevreesd en verwacht dat het erger zou zijn. Gelukkig is er niks kapot in de spier en niets gescheurd."

De 36-jarige aanvaller liep de blessure op in de eerste competitiewedstrijd van FC Groningen tegen zijn oude club PSV. Bij het aanzetten voor een sprint schoot het in zijn lies.

Robben verlaat gefrustreerd het veld bij zijn rentree. (Foto: Pro Shots)

'We wisten dat er hobbels zouden komen'

De oud-speler van Chelsea, Real Madrid, Bayern München en het Nederlands elftal kondigde eind juni verrassend zijn rentree aan bij FC Groningen, de club waar hij debuteerde als prof. Vorig jaar zette hij bij Bayern München nog een punt achter zijn loopbaan.

"Vanaf het begin heb ik gezegd dat het een proces met hobbels op de weg zou zijn", aldus Robben. "Deze hobbel komt wel heel snel, maar we wisten dat er hobbels zouden komen."

Robben heeft geen spijt dat hij na twee oefenduels al direct in de basis stond bij de eerste wedstrijd van het seizoen. "We hebben alles goed opgebouwd. Ik sta nog steeds achter de manier waarop we het hebben aangepakt."

Vol goede moed werkt de 96-voudig international aan zijn terugkeer. "Ik sta er positief in en hoef geen medelijden. Ik kan nu wel een week in zak en as gaan zitten, maar ik kijk liever naar voren."