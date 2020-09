Manager Frank Lampard maakt zich geen zorgen om Kai Havertz na diens teleurstellende debuut voor Chelsea. De 21-jarige aanvallende middenvelder, die deze zomer voor 80 miljoen werd overgenomen van Bayer Leverkusen, kon maandag tegen Brighton & Hove Albion (1-3-zege) nog niet imponeren en werd na tachtig minuten gewisseld.

"Hij is een goede speler en er rust veel druk op zijn schouders. Maar ik heb al glimpen gezien van wat hij in zijn mars heeft", zei Lampard na afloop bij Sky Sports.

Hij wisselde Havertz in de slotfase voor Callum Hudson-Odoi. "Maar alles wat ik tot dusver van hem heb gezien is uitstekend. Zijn kwaliteiten zullen komen bovendrijven. Hij is ontzettend getalenteerd."

Het sterk gerenoveerde Chelsea kende überhaupt een moeizame openingswedstrijd bij Brighton & Hove Albion. Ondanks de 1-3-overwinning oogde het spel van de Londenaren stroperig en creëerde de thuisploeg de meeste kansen.

Brighton, waar Joël Veltman de hele wedstrijd op de bank bleef, kwam na 54 minuten zelfs op 1-1 nadat doelman Kepa Arrizabalaga een houdbaar afstandsschot van Leandro Trossard niet kon keren. Een minuut later zette Reece James Chelsea alweer op voorsprong, waarna Kurt Zouma de zege veiligstelde.

Manager Frank Lampard feliciteert oud-Vitessenaar Mason Mount na de overwinning bij Brighton & Hove Albion. (Foto: Pro Shots)

'We lopen nog achter op Liverpool'

"We zijn pas vier dagen compleet. Je kunt niet verwachten dat alles vanaf de eerste dag lukt", verklaarde Lampard. "We hebben doorzettingsvermogen getoond. Vorig seizoen hadden we misschien wel punten laten liggen in zo'n wedstrijd."

Bij Chelsea zijn de verwachtingen hooggespannen nadat de club voor meer dan 200 miljoen euro aan spelers inkocht op de zomerse transfermarkt. Naast Havertz versterkten de Londenaren zich ook met spits Timo Werner (53 miljoen euro, RB Leipzig), linksback Ben Chilwell (50 miljoen euro, Leicester City) en spelmaker Hakim Ziyech (40 miljoen euro, Ajax).

"Natuurlijk willen we het gat met Liverpool verkleinen. Sterker nog, we willen boven hen eindigen, ook al is dat misschien veel gevraagd. We lopen nog achter. Het is stap voor stap. Hopelijk kunnen we snel stappen maken."

