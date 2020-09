FC Barcelona en Olympique Lyon hebben naar verluidt een akkoord bereikt over de transfer van Memphis Depay. De Telegraaf meldt dinsdag dat het om maximaal 32 miljoen euro gaat, al schrijft de krant later op de dag ook dat de Spaanse voetbalbond voorlopig dwarsligt.

Barcelona zou op dit moment namelijk niet kunnen voldoen aan de voorwaarden die de Spaanse regering heeft gesteld bij het verlenen van steun om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken.

De La Liga-clubs die bij de overheid een beroep op looncompensatie hebben gedaan, mogen slechts de helft van de inkomsten uitgeven aan transfers. Dit moet voorkomen dat met gemeenschapsgeld spelers worden aangetrokken.

Volgens De Telegraaf is met de transfer van Depay 30 miljoen euro gemoeid, plus 2 miljoen euro aan bonussen. Barcelona zou dan moeten aantonen dat de club 60 miljoen euro aan inkomsten heeft ontvangen, maar heeft dat nog niet kunnen doen. Daarom is de transfer voorlopig geblokkeerd.

De 26-jarige Memphis wordt al langer genoemd als potentiële versterking bij Barcelona, waar Ronald Koeman sinds vorige maand trainer is. Koeman verruilde het Nederlands elftal voor de Spaanse topclub en kent Memphis dus goed.

Ronald Koeman en Memphis Depay kennen elkaar goed. (Foto: Pro Shots)

Memphis bepalende speler bij Lyon

Memphis begon zijn loopbaan in 2011 bij PSV. Hij maakte in Eindhoven naam als toptalent en werd in de zomer van 2015 door Louis van Gaal naar Manchester United gehaald. In Engeland brak hij echter niet door.

Drie jaar geleden streek Memphis neer bij Lyon, waar hij zijn draai wél vond. Hij werd er basisspeler, groeide uit tot aanvoerder en kwam tot dusver tot 140 officiële wedstrijden, 57 doelpunten en 43 assists namens de Franse club.

Memphis heeft nog een contract voor een jaar in Lyon en wil naar verluidt niet bijtekenen. Zijn club zal de aanvaller deze zomer dus moeten verkopen om nog geld voor hem te krijgen.

Naar verluidt staat ook collega-international Georginio Wijnaldum hoog op het wensenlijstje van Koeman. De oud-speler van Feyenoord en PSV heeft bij Liverpool eveneens een contract tot medio 2021.