Chelsea is maandagavond goed aan het nieuwe seizoen in de Premier League begonnen. De ploeg van manager Frank Lampard won in het Amex Stadium met 1-3 van Brighton & Hove Albion.

Zomeraanwinsten Kai Havertz en Timo Werner maakten hun officiële debuut voor Chelsea, dat het nog zonder de geblesseerde Hakim Ziyech moest doen. Bij Brighton zat de van Ajax overgekomen Joël Veltman de hele wedstrijd op de bank en mocht Alireza Jahanbakhsh (ex-AZ) tien minuten voor tijd zijn opwachting maken.

De van RB Leipzig overgenomen spits Werner was na twintig minuten direct betrokken bij de 0-1. De 24-jarige spits werd onderuitgehaald in het strafschopgebied, waarna aanvoerder Jorginho vanaf de stip voor de openingstreffer tekende namens Chelsea.

Brighton kwam vroeg in de tweede helft verrassend op gelijke hoogte door een afstandsschot van Leandro Trossard, maar Chelsea stelde daarna snel orde op zaken. Reece James zorgde in de 56e minuut met een schitterend afstandsschot voor de 1-2 en Kurt Zouma tikte tien minuten later binnen uit een corner.

Chelsea is een van de acht clubs die hun eerste competitiewedstrijd winnend afsloten. Manchester City en Manchester United hoefden door het lange Europese seizoen nog niet in actie te komen. United speelt zaterdag thuis tegen Crystal Palace en City gaat maandag op bezoek bij Wolverhampton Wanderers.

De 'Wolves' deden maandag goede zaken door Sheffield United met 0-2 te verslaan. De eindstand was al na zes minuten bereikt in Sheffield door treffers van Raúl Jiménez en Romain Saïss.

Reece James viert zijn schitterende treffer met nieuwkomer Kai Havertz. (Foto: Pro Shots)

