Olympique Marseille is maandagavond in de bres gesprongen voor de veelbesproken Álvaro González. De verdediger zou Paris Saint-Germain-aanvaller Neymar zondagavond in de uit de hand gelopen Franse topper racistisch hebben bejegend.

"Álvaro González is geen racist. Dat weten we al sinds hij bij de club kwam en dat is ook al bevestigd door zijn teamgenoten", schrijft Marseille maandagavond in een verklaring op zijn site. "We verlenen onze volledige medewerking aan het onderzoek naar wat er vooraf is gegaan aan de ongeregeldheden."

Marseille leidde zondag verrassend met 0-1 bij rivaal PSG toen 'Le Classique' in de blessuretijd uit het niets volledig ontspoorde. Er ontstond een vechtpartij in Parc des Princes waarbij liefst vijf spelers, onder wie Neymar, een rode kaart kregen.

De Braziliaanse sterspeler gaf González tijdens de ongeregeldheden een tik op zijn hoofd en na de wedstrijd claimde hij dat de Spaanse verdediger hem racistisch had bejegend. Die uitspraak leidde vanzelfsprekend tot een storm van kritiek op sociale media en zelfs doodsbedreigingen aan het adres van González.

"De controverse heeft al zeer serieuze consequenties gehad", onderstreept Marseille. "We veroordelen de Braziliaanse media en andere mensen die de telefoonnummers van González hebben verspreid op sociale media. Dat heeft tot voortdurende pesterijen en doodsbedreigingen geleid."

Ook Paris Saint-Germain bracht maandagavond een verklaring naar buiten, waarin de Parijzenaars het opnemen voor Neymar. "We steunen Neymar. In het voetbal is er geen plek voor racisme. We rekenen erop dat de disciplinaire commissie alle feiten op tafel krijgt en stellen hierbij onze hulp ter beschikking."

