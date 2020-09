Arne Slot heeft veel vertrouwen in de uitwedstrijd van AZ tegen Dynamo Kiev in de derde voorronde van de Champions League. De coach van de Alkmaarders ziet dat zijn ploeg in de afgelopen weken belangrijke stappen heeft gezet.

AZ begon het Europese avontuur eind augustus met een thuiswedstrijd tegen Viktoria Plzen en maakte daarin geen geweldige indruk. De ploeg van Slot stevende zelfs af op uitschakeling, maar won na verlenging alsnog met 3-1 van de Tsjechische topclub.

"We zijn nu bijna drie weken verder en ik denk dat we er een stuk beter voor staan, niet in de laatste plaats qua fitheid", zei Slot maandagavond op zijn persconferentie voor het treffen in Kiev van dinsdagavond (aftrap 19.00 uur).

"Het grootste gedeelte van de selectie is sterker dan drie weken geleden. Daarnaast hebben we wat jongens die interlands hebben gespeeld. Wij gaan ervan uit dat we beter voor de dag zullen komen."

Arne Slot gaf zijn persconferentie met een mondkapje op. (Foto: Getty Images)

'Mooi dat we extra dagen rust hebben gehad'

AZ kende een rustige voorbereiding op de wedstrijd in Oekraïne. De Alkmaarders zouden zaterdagavond eigenlijk de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen spelen, maar de KNVB besloot het duel met FC Utrecht op verzoek van AZ te verplaatsen.

"Het is voor ons als team mooi dat we wat extra dagen rust hebben gehad naar dit belangrijke duel toe", aldus aanvoerder Teun Koopmeiners. Hij ziet de uitwedstrijd tegen Kiev als een "onwijs mooie uitdaging" voor AZ.

"Het wordt een lastige wedstrijd. We hebben Dynamo Kiev goed geanalyseerd en weten dat ze enorm sterk zijn voorin. Ze hebben een aantal snelle, creatieve spelers en ze zijn gedisciplineerd. Daar moeten we voor waken. We kunnen aan de bak."

Alle wedstrijden in de derde voorronde worden over één duel beslist. Als AZ wint van Dynamo Kiev moet de ploeg van Slot nog één tegenstander verslaan om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Bij een nederlaag gaat de nummer twee van het vorige Eredivisie-seizoen naar de Europa League.