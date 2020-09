Koploper NAC Breda is maandagavond aan puntenverlies ontsnapt in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn won dankzij twee doelpunten van Sydney van Hooijdonk met 2-1 van FC Den Bosch. Jong Ajax ging in eigen huis ten onder tegen de beloften van PSV (1-2).

FC Den Bosch kwam na een kwartier op voorsprong in het Rat Verlegh Stadion door een doelpunt van aanvaller Jizz Hornkamp. Van Hooijdonk werkte vlak na rust de gelijkmaker binnen en tekende in de 86e minuut met een fraai schot ook voor de winnende treffer.

De laatste dagen werd de twintigjarige aanvaller, de zoon van 46-voudig international Pierre van Hooijdonk, nog in verband gebracht met een vertrek uit Breda. NAC nam immers spits Mario Bilate over van RKC Waalwijk, waardoor Van Hooijdonk dit seizoen veroordeeld lijkt tot een reserverol.

Bilate stond ook aan de aftrap in Breda, maar de debutant moest zich al na twaalf minuten geblesseerd laten wisselen voor Van Hooijdonk. Door de doelpunten van de invaller blijft NAC aan kop staan. Nummer twee De Graafschap heeft drie punten achterstand en een duel minder gespeeld.

Waar NAC dit seizoen nog altijd zonder puntenverlies is, leed FC Den Bosch de tweede nederlaag in drie wedstrijden. De ploeg van trainer Erik van der Ven bezet op dit moment de vijftiende plek.

Sydney van Hooijdonk was goud waard voor NAC tegen FC Den Bosch. (Foto: Pro Shots)

Jong Ajax verliest ook derde wedstrijd van seizoen

Jong PSV boekte een zwaarbevochten overwinning bij Jong Ajax. De thuisploeg, die aantrad met onder anderen Lassina Traoré en Jurgen Ekkelenkamp, keek al na een half uur tegen een 0-2 achterstand aan. Justin de Haas scoorde in de achttiende minuut met een van richting veranderde vrije trap en Cheick Touré vergrootte de marge niet veel later naar twee.

In de blessuretijd van de eerste helft tekende Ekkelenkamp voor de aansluitingstreffer. Jong Ajax speelde de laatste twintig minuten met een man meer door de rode kaart (twee keer geel) van aanvoerder De Haas. Ondanks die overtalsituatie en een aantal goede kansen in de slotfase bleef het bij 1-2.

Domper voor Jong Ajax was het uitvallen van aanvoerder Quinten Timber, die in de 26e minuut hinkend naar de kleedkamer ging. Ekkelenkamp speelde de hele wedstrijd bij de thuisploeg en Traoré, die zondag nog minuten maakte in de hoofdmacht, werd in de 68e minuut gewisseld.

Door het nipte verlies is Jong Ajax dit seizoen nog altijd puntloos. De Amsterdammers gingen in de eerste wedstrijden van de competitie ten onder tegen Roda JC (0-4) en NEC (2-1). Jong PSV boekte de tweede zege van het seizoen.

Later op de avond boekte Jong AZ een nipte 1-2-overwinning bij Jong FC Utrecht. Voor de Alkmaarders is het de eerste zege van het seizoen.

Jong PSV was met 1-2 te sterk voor Jong Ajax op sportpark De Toekomst. (Foto: Pro Shots)

