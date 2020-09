Érick Guttiérez ondergaat deze week een operatie aan zijn enkel. De Mexicaan is daardoor voorlopig niet inzetbaar voor PSV.

Vanwege de blessure ontbrak de 25-jarige Gutiérrez zondag al bij de eerste competitiewedstrijd van PSV, dat met 1-3 te sterk was voor FC Groningen. Het is nog onduidelijk hoe lang de middenvelder moet revalideren, PSV meldt maandag alleen dat hij "voorlopig is uitgeschakeld".

Volgens het Eindhovens Dagblad duurt het drie à vier weken voordat Gutiérrez de training kan hervatten. De controleur had al langer last van de enkel en de operatie moet daar een eind aan maken.

Gutiérrez werd in de zomer van 2018 door PSV voor 6 miljoen overgenomen van het Mexicaanse Pachuca. Ondanks enkele sterke optredens in zijn eerste seizoen werd de negentienvoudig international nooit onomstreden basisspeler onder trainers Mark van Bommel en Ernest Faber.

Gutiérrez speelde niet veel in voorbereiding

Onder de nieuwe trainer Roger Schmidt lijkt Gutiérrez ook buiten de basis te vallen. De Duitser geeft centraal op het middenveld de voorkeur aan Pablo Rosario en Ryan Thomas. In de voorbereiding had Gutiérrez slechts bij twee oefenduels een basisplaats.

PSV is een van de acht clubs die zijn eerste duel in de Eredivisie won. Zaterdag speelt de ploeg van Schmidt thuis tegen FC Emmen.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie