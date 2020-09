Arjen Robben denkt er niet aan om te stoppen bij FC Groningen. De 96-voudig Oranje-international viel zondag geblesseerd uit tijdens zijn Eredivisie-rentree tegen PSV, maar is vastberaden om terug te komen.

"Dit was het slechtst denkbare scenario waarmee ik even geen rekening had gehouden, maar het is gebeurd en ik kan er niets meer aan veranderen", zegt Robben maandag tegen de Volkskrant.

"Het is nu zaak niet weg te kwijnen in een hoekje, maar er met wat zelfspot om te lachen en met een positief gevoel verder te gaan. Jullie zijn nog niet van me af. Opgeven komt niet in mijn woordenboek voor."

De 36-jarige Robben moest tegen zijn oude club PSV binnen een half uur zwaar teleurgesteld naar de kant met een liesblessure. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies mis is en hoe lang zijn herstel gaat duren.

De oud-speler van Chelsea, Real Madrid, Bayern München en het Nederlands elftal kondigde eind juni verrassend zijn rentree aan bij FC Groningen, de club waar hij debuteerde als prof. Vorig jaar zette hij bij Bayern nog een punt achter zijn loopbaan.

Tijdens de voorbereiding op het seizoen deed Robben al kort mee in oefenwedstrijden tegen Almere City en Arminia Bielefeld. Tegen Bielefeld scoorde hij.

Arjen Robben moest zich in de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen PSV zwaar teleurgesteld laten wisselen. (Foto: Pro Shots)

