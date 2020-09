Yvon Mvogo rekent zich het tegendoelpunt dat PSV zondag tegen FC Groningen kreeg zwaar aan. De van RB Leipzig overgekomen keeper ging tijdens de tweede helft in de fout, wat tot de gelijkmaker leidde.

Bij een 0-1-voorsprong gaf Mvogo een foute pass op Jorrit Hendrix, waarna Tomás Suslov kon scoren. De blunder had geen grote gevolgen, want PSV won uiteindelijk met 1-3.

"Het was mijn fout. Ik had die bal nooit mogen geven. We willen opbouwen vanuit de verdediging, maar dit is mijn schuld", zei de 26-jarige Mvogo voor de camera van FOX Sports.

"Soms maak je helaas fouten, daar word je sterker van. Ik ben blij met de overwinning, maar we hadden de nul kunnen houden. We trainen veel op dit soort situaties, maar in dit geval had ik een lange bal moeten geven."

Mvogo wordt voor twee seizoenen gehuurd van Leipzig. De nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt wilde de Zwitser er graag bij hebben, omdat hij bekendstaat als een keeper die goed kan meevoetballen.

PSV is een van de acht Eredivisie-clubs die hun eerste wedstrijd van het seizoen wonnen. Ook Ajax, Feyenoord, VVV-Venlo, FC Twente, Heracles Almelo, sc Heerenveen en Vitesse kenden een goede start.

Ondanks de fout van Yvon Mvogo konden de spelers van PSV toch juichen in Groningen. (Foto: Pro Shots)

