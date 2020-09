Calvin Stengs kan waarschijnlijk geen hele wedstrijd spelen voor AZ, dat dinsdag met Dynamo Kiev strijdt om een plek in de play-offs van de Champions League. Pantelis Hatzidiakos behoort voor het eerst sinds tien maanden weer tot de selectie.

"Calvin kan nog geen negentig minuten spelen, dat zou op lange termijn niet goed zijn. Maar nood breekt ook wetten bij zo'n belangrijke wedstrijd", houdt AZ-coach Arne Slot in het AD nog een slag om de arm.

Stengs kampte in de voorbereiding met een blessure. Drie weken geleden tegen Viktoria Plzen (3-1-winst na verlenging) stond de aanvaller in de basis en kon hij een uur meespelen.

Ook linksbuiten Oussma Idrissi is niet volledig fris. "Hij zou eventueel wel de wedstrijd moeten kunnen uitspelen, omdat hij de volledige voorbereiding heeft gedraaid", zegt Slot.

Hatzidiakos terug na zware knieblessure

Net als Stengs en Idrissi is Hatzidiakos een van de 21 spelers in de selectie van de Alkmaarse club. De Noorse middenvelder Hakon Evjen is de meest opvallende afwezige.

De 23-jarige Hatzidiakos liep in november vorig jaar een zware knieblessure op tijdens een Europa League-duel met FK Partizan. De verdediger had een vaste basisplaats centraal achterin en had net zijn eerste vier interlands voor Griekenland gespeeld toen het noodlot toesloeg.

In de wedstrijd tegen Viktoria Plzen in de tweede voorronde van de Champions League speelde middenvelder Teun Koopmeiners nog centraal achterin naast Ron Vlaar. Inmiddels heeft de club met Timo Letschert een extra verdediger aangetrokken. Hij kan in Kiev zijn debuut maken.

Dynamo Kiev-AZ begint dinsdag om 19.00 uur

Kiev en AZ strijden om een plek in de play-offs van de Champions League. Er wordt slechts één wedstrijd gespeeld, de winnaar neemt het in de play-offs op tegen KAA Gent of Rapid Wien.

Het duel in het Olympisch Stadion in Kiev begint dinsdag om 19.00 uur.