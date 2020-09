Neymar is woedend op verdediger Álvaro González van Olympique Marseille. De sterspeler van Paris Saint-Germain zegt zondag in de uit de hand gelopen Franse topper racistisch te zijn bejegend door de Spanjaard.

In de laatste minuten van PSG-Marseille (0-1) ontstond een vechtpartij, waarbij Neymar een van de vijf spelers was die rood kregen. De Braziliaan gaf in het tumult een tik op het achterhoofd van González en heeft daar geen spijt van.

"Ik sloeg hem omdat hij een racist is", zei Neymar, die het incident bij het verlaten van het veld al aankaartte bij de vierde man, vlak na afloop al in een korte reactie. Op Twitter gaat de 28-jarige aanvaller verder in op het incident.

"Het enige waar ik spijt van heb, is dat ik hem niet vol in zijn gezicht heb geslagen. Het is voor de VAR heel makkelijk om mijn 'agressieve' reactie te bestraffen, maar nu wil ik heel graag de beelden zien waarop ik een aap word genoemd", schrijft Neymar.

Naast de oud-speler van FC Barcelona kregen ook zijn ploeggenoten Layvin Kurzawa en Leandro Paredes en Marseille-spelers Jordan Amavi en Dario Benedetto in het tumult een rode kaart. Kevin Strootman kreeg geel namens de bezoekers.

De wedstrijd eindigde in 0-1 door een doelpunt van Florian Thauvin. Het was de tweede nederlaag in de eerste twee competitiewedstrijden voor PSG.

Voor de gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet voor beelden van het moment waarop Neymar een rode kaart krijgt.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Ligue 1