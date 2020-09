De spelers van FC Groningen verwachten niet dat Arjen Robben per direct stopt met voetballen. De 36-jarige aanvaller liep zondag bij zijn officiële rentree als prof in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-3) een liesblessure op en is mogelijk voor langere tijd uitgeschakeld.

"Ik ben er niet bang voor dat Arjen de handdoek gooit. Ik ken hem inmiddels wel en ik denk niet dat hij na één blessure de strijd staakt. Deze klap is niet leuk, maar ik heb goede hoop dat hij terugkomt", aldus doelman Sergio Padt tegen FOX Sports.

Robben kwam na een half uur spelen ongelukkig in botsing met PSV'er Pablo Rosario en seinde de bank meteen in dat hij gewisseld moest worden. Hij vertrok vervolgens ontdaan richting de kleedkamer en vervolgens ook al snel naar huis.

"Ik heb hem nog even gezien in de rust. Ik zag hem heel boos van het veld aflopen, dus ik had verwacht dat hij niet aanspreekbaar zou zijn, maar hij reageerde wel oké toen ik vroeg hoe het met hem ging", vertelde Padt.

Arjen Robben ligt geblesseerd op de grond in de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen PSV. (Foto: Pro Shots)

Matusiwa: 'Arjen is onze belangrijkste speler'

Robben krijgt maandag of dinsdag de ernst van de kwetsuur te horen. Hij speelde tegen PSV zijn eerste officiële wedstrijd sinds vorig jaar mei, toen hij zijn carrière beëindigde bij Bayern München. Nadat hij eind juni zijn terugkeer aankondigde, deed hij al wel mee in twee oefenduels.

"Arjen is onze belangrijkste speler. Dit is heel kut voor hem en voor ons. Het zag er niet goed uit, maar ik hoop dat het meevalt. Hij kent zijn lichaam als geen ander en als hij denkt dat hij het kan, dan kan hij het. Hij heeft in de afgelopen maanden keihard gewerkt", sprak middenvelder Azor Matusiwa.

Padt: "Arjen is met heel veel bombarie gehaald en terecht. Hij wil de mensen dan ook wat teruggeven. Dat heeft hij vorige week fantastisch gedaan met zijn goal tegen Arminia Bielefeld en hij hoopte dat een vervolg te geven in de competitie. Ik denk dat dat nog altijd zijn missie is."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie