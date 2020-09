De topper in de Ligue 1 tussen Paris Saint-Germain en Olympique Marseille is zondag op een bizarre manier geëindigd. Diep in blessuretijd van het duel, dat Marseille met 0-1 won, kregen de spelers het met elkaar aan de stok met vijf rode kaarten tot gevolg.

In de zevende minuut van de extra tijd liep het uit de hand na een duel tussen Leandro Paredes van PSG en Dario Benedetto van Olympique Marseille. Er volgde een opstootje waar veel spelers bij betrokken waren.

Scheidsrechter Jérôme Brisard trok rood voor Paredes en Benedetto en ook Layvin Kurzawa (PSG), Neymar (PSG) en Jordan Amavi (Marseille) moesten vertrekken. Neymar claimde na de wedstrijd dat hij racistische opmerkingen van Álvaro González naar zijn hoofd kreeg geslingerd.

Kevin Strootman was ook bij het opstootje betrokken, maar hij mocht blijven staan. De Oranje-international was in de 68e minuut ingevallen in het Parc des Princes in Parijs en had enkele minuten voor het opstootje geel gekregen. In totaal vielen er twaalf gele kaarten.

Bij PSG zat Mitchel Bakker negentig minuten op de bank, terwijl Xavi Simons niet tot de wedstrijdselectie behoorde.

PSG staat achttiende in Ligue 1

De drie rode kaarten voor PSG maken de malaise bij de regerend landskampioen nog groter. De ploeg van trainer Thomas Tuchel verloor vorige week al de eerste competitiewedstrijd van Lens (1-0) en is nu nog altijd zonder punten. Het is voor het eerst sinds de jaargang 1978/1979 dat PSG in de eerste twee competitiewedstrijden onderuitgaat zonder te scoren. Dat seizoen eindigden de Parijzenaars als dertiende.

Alleen Dijon en Strasbourg staan momenteel lager dan nummer achttien PSG, omdat die twee ploegen al drie wedstrijden gespeeld hebben. In het door het coronavirus afgebroken vorige Ligue 1-seizoen verloor PSG in totaal maar drie keer.

Tegen Lens kon PSG als excuus aanvoeren dat liefst zeven spelers ontbraken door het coronavirus, onder wie Neymar, Kylian Mbappé en Ángel Di María. Tegen Marseille waren Di María en Neymar er weer bij, maar dat had geen succes. Frans international Florian Thauvin maakte in de 31e minuut de enige goal in Parijs.

