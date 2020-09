Mohamed Ihattaren heeft zijn excuses gemaakt bij trainer Roger Schmidt. De achttienjarige middenvelder van PSV werd zondag vanwege zijn houding op de training deze week buiten de basiself gelaten voor de uitwedstrijd tegen FC Groningen (1-3).

"Na de interlandverplichtingen heeft hij bij terugkomst niet getraind zoals het hoort. Dat weet Mo zelf ook. Hij heeft zijn excuses gemaakt en daarmee is het nu opgelost", zei Schmidt in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

Ihattaren zat voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-duels van afgelopen week tegen Polen en Italië, maar hij kreeg geen speelminuten in de Johan Cruijff ArenA.

Bij terugkomst in Eindhoven liet Ihattaren, die Oranje de voorkeur geeft boven Marokko, zich vervolgens niet van zijn beste kant zien. Het jonge talent werd zelfs door Schmidt van de training gestuurd door een gebrek aan inzet.

'Mo heeft de boodschap begrepen'

Ondanks het akkefietje wilde Schmidt Ihattaren niet te hard aanpakken. "Soms gebeurt dit en dan is het als trainer belangrijk om grenzen te stellen. Mo heeft de boodschap begrepen en tegen FC Groningen heeft hij alles gegeven", aldus de Duitser, die Ihattaren in de 71e minuut inbracht voor Mauro Júnior.

PSV leidde toen al met 1-2 in Groningen en gooide de wedstrijd vlak voor tijd op slot via Cody Gakpo, die zijn tweede treffer van de middag maakte. Op basis van doelsaldo bezetten de Brabanders na de eerste speelronde de tweede plek in de Eredivisie.

De eerste wedstrijd is altijd lastig, zeker als je uit speelt. We kunnen veel beter, maar ik ben blij dat we hebben gewonnen. Dat is voor nu het belangrijkste", besloot Schmidt, die het zaterdag met zijn ploeg in eigen huis opneemt tegen het nog puntloze FC Emmen.

