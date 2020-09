Tottenham Hotspur is zondag slecht aan het nieuwe Premier League-seizoen begonnen. De ploeg van Steven Bergwijn verloor in eigen huis met 0-1 van Everton. In de Turkse Süper Lig was Jeremain Lens trefzeker voor Besiktas.

De bezoekers openden in de 55e minuut op fraaie wijze de score in Londen. Lucas Digne vond met een indraaiende vrije trap het hoofd van spits Dominic Calvert-Lewin en die kopte de bal hard in de kruising achter de kansloze Hugo Lloris.

Manager José Mourinho bracht in de jacht op de 1-1 na rust onder anderen Bergwijn in, maar ook de voormalige aanvaller van PSV kon Tottenham niet voor een nederlaag behoeden. Hij deed een half uur mee bij 'The Spurs'.

Tottenham heeft niet lang om stil te staan bij de valse start in de Premier League, want donderdag komt de ploeg van Mourinho in actie in de tweede voorronde van de Europa League. De Londenaren spelen een uitwedstrijd tegen Lokomotiv Plovdiv in Bulgarije.

Leicester City kende veel minder problemen in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen en won met 0-3 bij West Bromwich Albion. Jamie Vardy benutte in de 74e en de 84e minuut een penalty. Timothy Castagne had aan het begin van de tweede helft voor de openingstreffer gezorgd in West Bromwich.

Lens scoort een minuut na invalbeurt

In Turkije had Lens maar een minuut nodig om te scoren voor Besiktas op bezoek bij Trabzonspor. De 32-jarige aanvaller viel in de 72e minuut in en maakte in de 73e minuut de 0-3. Door een goal van Trabzonspor-aanvaller Abdülkadir Ömür werd het uiteindelijk 1-3. De eerste twee doelpunten van Besiktas werden gemaakt door de Amerikaan Tyler Boyd en de Ghanees Bernard Mensah. Het was de eerste competitiewedstrijd van Besiktas.

In Spanje is La Liga dit weekend ook weer gestart, al kwamen Real Madrid en FC Barcelona nog niet in actie. Valencia won zonder de geblesseerde keeper Jasper Cillessen zondag met 4-2 van Levante. Twee goals van Valencia -invaller Manu Vallejo brachten de beslissing in de stadsderby in een leeg Mestalla.

Real Betis won door een goal van Tello in de vijfde minuut van de blessuretijd met 0-1 bij Deportivo Alavés, Real Valladolid-Real Sociedad werd 1-1 en dat was ook de uitslag bij Villarreal tegen Huesca.

