Daley Blind heeft een goed gevoel overgehouden aan zijn eerste wedstrijd sinds het incident met zijn inwendige defibrillator (ICD) een maand geleden. De dertigjarige verdediger van Ajax speelde zondag in het uitduel met Sparta Rotterdam negentig minuten mee en zag zijn ploeg met 0-1 winnen.

"Het is hectisch geweest, maar na veel testen en veel steun is er weer groen licht", zei Blind na afloop op Het Kasteel. "Ik voel me veilig, goed en ik mag gewoon weer voetballen. Als de artsen dachten dat het niet verantwoord was geweest, dan had ik hier vandaag niet gestaan."

Blind zakte vorige maand in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC in elkaar. Ajax-trainer Erik ten Hag liet na het duel met de Duitse club weten dat de ICD was afgegaan. Het apparaat is in december geplaatst, nadat Blind in de Champions League-wedstrijd tegen Valencia voor het eerst naar de grond was gegaan.

"Ik hoop dat ik dit allemaal nu achter mij kan laten", vervolgde Blind bij FOX Sports. "Mentaal heb ik wel een beetje een tik gehad. Gelukkig kreeg ik veel steun van de mensen die naast mij staan. Ik voel me prettig na deze wedstrijd en hoop dat ik vooruit kan."

Verbazing bij Daley Blind na de rode kaart voor Nicolás Tagliafico. (Foto: Pro Shots)

'Dit is gewoon een goede prestatie'

Ajax, dat vanwege een rode kaart van Nicolás Tagliafico een dik uur met een man minder speelde, beleefde een moeizame middag in Rotterdam. Ondanks de ondertalsituatie zette Antony Ajax op 0-1 en die voorsprong hield de recordkampioen vast.

"Als we zo lang met tien man voetballen, mogen we heel blij zijn dat we de drie punten mee naar Amsterdam nemen", aldus Blind. "Ook met een man minder hebben we goede kansen gehad en zelf weinig weggegeven. Al met al is dit gewoon een goede prestatie voor ons."

Ajax vervolgt de Eredivisie komende zondag met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.

