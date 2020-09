PSV is zondag met een zege begonnen aan het seizoen in de Eredivisie. De ploeg van de nieuwe trainer Roger Schmidt won met 1-3 op bezoek bij FC Groningen, waar Arjen Robben bij zijn officiële rentree als profvoetballer geblesseerd uitviel.

PSV kwam in de 33e minuut op een 0-1-voorsprong door een doelpunt van Cody Gakpo. FC Groningen bracht de stand in de 53e minuut verrassend in evenwicht dankzij een treffer van Tomás Suslov, maar PSV trok uiteindelijk aan het langste eind door goals van Donyell Malen en wederom Gakpo.

Robben moest al na een half uur gewisseld worden. Het is nog niet bekend waar hij last van heeft, maar hij leek na een onschuldige botsing met Pablo Rosario naar zijn lies te grijpen. Hij vertrok meteen teleurgesteld richting de kleedkamer.

De routinier beëindigde vorig jaar zijn carrière en kondigde eind juni zijn terugkeer aan. Hij kampte in de voorbereiding ook al met wat pijntjes, waardoor hij slechts in twee oefenwedstrijden meedeed, maar vorige week wel scoorde tegen Arminia Bielefeld.

Arjen Robben viel al snel geblesseerd uit in Groningen.

PSV grijpt direct initiatief in Groningen

Zonder bankzitter Mohamed Ihattaren en met Sam Lammers, die naar Atalanta zou willen vertrekken, greep PSV direct het initiatief tegen FC Groningen. De Eindhovenaren hadden ook al na ruim vijf minuten moeten scoren, maar Malen en Mauro Júnior stuitten van dichtbij op de uitblinkende doelman Sergio Padt.

Daarna was het lange tijd wachten op de volgende grote kans voor PSV, dat niet hoefde te vrezen voor een tam FC Groningen. Die was vlak na het uitvallen van Robben gelijk raak. Gakpo draaide na een goede inspeelpass van Pablo Rosario weg bij zijn directe tegenstander en verschalkte Padt met een bekeken schuiver.

PSV leek daarmee af te stevenen op een eenvoudige avond, maar de bezoekers gaven vlak na rust zomaar de gelijkmaker cadeau. Invaller Jorrit Hendrix, die koud in het veld stond, verspeelde de bal na een ongelukkige pass van de nieuwe doelman Yvon Mvogo aan Suslov, die de bal simpel binnen kon tikken.

Donyell Malen en Noni Madueke vieren een treffer van PSV.

PSV niet geschrokken van gelijkmaker

Echt geschrokken was PSV niet want een paar minuten na de 1-1 was het alweer 1-2. Malen werd perfect vrijgespeeld door de eveneens ingevallen Noni Madueke en schoof de bal keurig onder de uitkomende Padt door, waarmee de schade dus razendsnel was hersteld.

PSV bleef in het laatste half uur wel bij de les. De bezoekers ontsnapten nog wel een keer toen Jordan Teze een omhaal van Suslov van de doellijn haalde, maar verder dan dat kwam FC Groningen niet.

Wel maakte PSV het zichzelf in de slotfase nog ontzettend lastig. Malen raakte oog in oog met Padt de paal en schoot vervolgens ook nog eens een strafschop recht op Padt. Gakpo bracht uiteindelijk met een schuiver wel de beslissing, na weer goed werk van Madueke.

