Arjen Robben heeft zondag een liesblessure opgelopen tijdens de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen PSV (1-3). Maandag of dinsdag moet duidelijk worden hoe ernstig de kwetsuur is van de 36-jarige aanvaller, die zijn officiële rentree maakte als profvoetballer.

Robben kwam na een half uur spelen ongelukkig in botsing met PSV'er Pablo Rosario en gaf aan de bank meteen het sein dat hij gewisseld moest worden. Hij vertrok vervolgens ontdaan richting de kleedkamer en vervolgens ook al snel naar huis.

"Dat begrijp ik volkomen. Hij heeft hier zo lang naar toegewerkt en als het dan zo eindigt, dan snap ik dat dat heel emotioneel voor hemzelf is. Hij was enorm gefrustreerd en teleurgesteld", aldus FC Groningen-trainer Danny Buijs na afloop.

"Ik durf niet te zeggen hoe ernstig de situatie is, want ik heb hem niet meer gesproken. We moeten het de komende dagen even afwachten. Als het er inschiet, dan weet je dat het foute boel is. Laten we hopen dat het meevalt."

Arjen Robben trekt zijn shirt uit en doet zijn aanvoerdersband af voordat hij richting de kleedkamer loopt. (Foto: Pro Shots)

'Met Robben bespreken hoe hij er zelf instaat'

Robben beëindigde vorig jaar zijn carrière en kondigde eind juni zijn terugkeer aan. Hij kampte in de voorbereiding ook al met wat pijntjes, waardoor hij een aantal oefenwedstrijden aan zich voorbij moest laten gaan.

Buijs wilde niet speculeren over zijn toekomst. "We gaan eerst kijken hoeveel tijd er voor het herstel staat en dan met hem bespreken hoe hij er zelf instaat. Het is niet verstandig om dat nu te doen, terwijl de emoties een grote rol spelen."

Robben maakte in de twee oefenduels waaraan hij wel meedeed in totaal 75 minuten en scoorde vorige week nog tegen Arminia Bielefeld. Hij speelde tegen zijn oude club PSV voor het eerst sinds 2002 weer een officiële wedstrijd voor FC Groningen.