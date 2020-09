Trainer Erik ten Hag is zeer tevreden over de manier waarop Ajax met tien man gespeeld heeft tegen Sparta Rotterdam. De Amsterdammers wonnen zondag in de Eredivisie met 0-1 op Het Kasteel.

"Het is geweldig dat er zo'n team staat, inclusief de wissels", zei Ten Hag na afloop tegen FOX Sports. "Ze hebben gevochten en de overwinning uit het vuur gesleept. Ze hebben samen de taken geweldig uitgevoerd. Ik kan niet echt iets bedenken dat fout is gegaan."

Ajax moest na een klein half uur met tien man verder tegen Sparta omdat Nicolás Tagliafico met rood van het veld werd gestuurd. Hij maakte hands en voorkwam zo dat Mohamed Rayhi richting het Amsterdamse doel kon gaan. Ondanks de ondertalsituatie zette Antony Ajax op 0-1 en die voorsprong hield de recordkampioen vast.

"Natuurlijk kan er een schot richting doel komen, maar we hebben met André Onana een uitstekende keeper. Verder hebben ze (Sparta Rotterdam, red.) geen echte kansen gehad", vervolgde Ten Hag.

Ajax won voor het eerst sinds 2016 de openingswedstrijd van het seizoen (Foto: Pro Shots)

Ten Hag blij met Blind en Antony

De oefenmeester wilde verder niets zeggen over de rode kaart van Tagliafico. "Daar heb ik wel een idee over, maar ik wil daar niets over zeggen. Dat is iets voor de arbitrage. Dat geldt ook voor het tijdrekken van Onana."

Ten Hag gaf Daley Blind tegen Sparta een basisplaats. De verdediger ging vorige maand tegen Hertha BSC nog naar de grond toen zijn defibrillator afging. "Daley heeft laten zien dat hij fit en heel belangrijk is. Hij geeft de ploeg rust, zowel aan de bal als vanuit tactisch oogpunt", aldus Ten Hag.

Ook Antony kreeg de complimenten van Ten Hag. De Braziliaan maakte zijn debuut en kroonde zich tot matchwinner. "Ook voor hem was het een lastige wedstrijd. Je ziet wel gelijk een aantal goede dingen, zoals zijn goal. Hij heeft het uitstekend gedaan."

Bekijk de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie