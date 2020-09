Ajax heeft zondag in de Eredivisie met veel moeite drie punten gepakt bij Sparta Rotterdam. De Amsterdammers speelden in de eerste competitiewedstrijd lang met tien man, maar boekten toch een overwinning: 0-1.

Debutant Antony schoot in de 37e minuut het enige doelpunt van de middag binnen. Ajax stond toen al met tien man na een rode kaart voor Nicolás Tagliafico wegens hands. Sparta zette Ajax na de rust wel flink onder druk, maar de gelijkmaker viel niet.

Het is de eerste keer sinds 2016 dat Ajax de openingswedstrijd in de Eredivisie weet te winnen. De ploeg van trainer Erik ten Hag is net als PSV, Vitesse, VVV-Venlo, FC Twente, sc Heerenveen, Feyenoord en Heracles Almelo het seizoen met een zege begonnen.

Ajax speelt volgende week zondag in eigen huis tegen RKC Waalwijk, terwijl Sparta Rotterdam een dag eerder op bezoek gaat bij Vitesse.

Antony scoorde bij zijn officiële debuut voor Ajax. (Foto: Pro Shots)

Ajax start met Blind

Daley Blind begon in de basis bij Ajax. Tijdens de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC van vorige maand ging de verdediger naar de grond toen zijn defibrillator afging. Sindsdien speelde hij niet mee. Verder koos Ten Hag voor Zakaria Labyad als spits en Noussair Mazraoui als rechtsback. Bij Sparta had aanwinst Lennart Thy een basisplaats en begon Tom Beugelsdijk op de bank.

De openingsfase leverde geen spektakel op en het was wachten op de twintigste minuut voor de eerste kans van het duel. Ryan Gravenberch kreeg de bal wat gelukkig voor zijn voeten en schoot rakelings naast. Ajax had in het eerste bedrijf wel meer de bal, maar speelde te slordig en in een te laag tempo om het Sparta direct lastig te maken.

Na een klein half uur moest Ajax verder met tien man. Tagliafico maakte hands en voorkwam volgens scheidsrechter Jochem Kamphuis een directe scoringskans voor Sparta. Ten Hag greep direct in en bracht vleugelverdediger Sergiño Dest voor Labyad.

Sparta durfde meer de aanval te zoeken en werd ook wat dreigender, maar de openingstreffer viel toch aan de andere kant. Antony kwam vanaf de rechterkant naar binnen en schoot van buiten het strafschopgebied raak, al ging de bal door een flinke stuit over doelman Benjamin van Leer heen. Dusan Tadic had vlak voor rust ook nog de 0-2 op zijn schoen, maar wipte de bal tegen Van Leer aan.

Ajax speelde ruim een uur met tien man. (Foto: Pro Shots)

Sparta kan tiental Ajax niet pijn doen

Na de pauze zette Sparta Ajax meteen onder druk en werden de Rotterdammers ook gevaarlijk. Ajax-doelman André Onana keerde met moeite een inzet van Abdou Harroui en Blind blokte een schot van Mohamed Rayhi. Het leek de opmaat voor een Spartaans offensief, maar de thuisploeg kreeg het niet voor elkaar om Ajax uit elkaar te spelen.

Halverwege de tweede helft lukte het Sparta wel een keer om tot een uitgespeelde kans te komen, maar Bart Vriends schoot met een volley over. Opnieuw leek Sparta door te gaan drukken, maar het spel van de Rotterdammers bleef te slordig. Ajax liet zich aanvallend al helemaal nauwelijks zien en richtte zich puur op het verdedigen van de voorsprong.

Beugelsdijk maakte acht minuten voor tijd dan toch zijn debuut voor Sparta. De verdediger kwam als stormram binnen de lijnen om de gelijkmaker te forceren, maar de hoge voorzetten van de thuisploeg leverden geen succes op en zo bleef het 0-1.

