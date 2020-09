Arjen Robben maakt zondag zijn officiële rentree als profvoetballer. De 36-jarige aanvaller staat in de basis van FC Groningen voor de eerste wedstrijd van het Eredivisie-seizoen in eigen huis tegen PSV, waar Mohamed Ihattaren op de bank begint.

Robben, die vorig jaar zijn carrière beëindigde en in juni zijn terugkeer aankondigde, speelde in de voorbereiding twee oefenwedstrijden. Hij deed drie weken geleden een half uur mee tegen Almere City en vorige week een helft tegen Arminia Bielefeld, waartegen hij scoorde.

De routinier speelde in mei 2002 zijn laatste officiële wedstrijd voor FC Groningen. Hij neemt het zondag op tegen zijn oude club, want hij verruilde in 2002 FC Groningen voor PSV. Daarna volgden ook succesvolle periodes bij Chelsea, Real Madrid en Bayern München.

Naast Robben is er bij FC Groningen ook een basisplaats voor Jørgen Strand Larsen. De twintigjarige Noorse spits kwam begin deze week over van Sarpsborg 08 FF uit zijn geboorteland en krijgt meteen de voorkeur boven onder anderen Romano Postema.

Lammers 'gewoon' in de spits bij PSV

Bi PSV zit Ihattaren enigszins verrassend op de bank. De nieuwe trainer Roger Schmidt doet in de aanval een beroep op Sam Lammers, die zou willen vertrekken naar Atalanta maar PSV laat hem voorlopig niet gaan, Cody Gakpo en Donyell Malen.

Verder starten ook de aankopen Yvon Mvogo (doelman) en Philipp Max (linksback), vormen Jordan Teze en Olivier Boscagli het centrale verdedigingsduo en fungeert Mauro Junior, die voor de komst van Max de linksbackpositie bekleedde, als middenvelder.

FC Groningen-PSV begint zondag om 16.45 uur in het Hitachi Capital Mobility Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Als gevolg van de coronamaatregelen is het stadion slechts voor ongeveer een derde gevuld met supporters van de thuisclub.

Opstelling FC Groningen: Padt; Dankerlui, Dammers, Itakura, Van Hintum; Matusiwa, Van Kaam, Robben, Lundqvist, El Hankouri; Strand Larsen.

Opstelling PSV: Mvogo; Dumfries, Teze, Boscagli, Max; Rosario, Mauro Junior, Thomas; Malen, Lammers, Gakpo.