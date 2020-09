VVV-Venlo heeft mede dankzij een zuivere hattrick van Georgios Giakoumakis zondag met 3-5 gewonnen van FC Emmen in de eerste speelronde van de Eredivisie. Ook Heracles Almelo begon met een zege aan het seizoen. ADO Den Haag werd in Almelo met 2-0 verslagen.

Emmen kwam tegen VVV nog wel met 2-0 voor. De Drentste club had tegen slechts 3 minuten en 32 seconden nodig om de score te openen, de vroegste treffer ooit van de ploeg in de Eredivisie. De opstomende linksback Caner Cavlan was Guus Hupperts te snel af en zag zijn inzet gekeerd door Thorsten Kirschbaum, maar in de rebound sloeg Robbert de Vos wel toe: 1-0.

De tweede treffer viel pas na rust en opnieuw was Cavlan daarbij betrokken. Hij speelde Hupperts fraai door de benen en bediende Marko Kolar, die van afstand raak schoot in de korte hoek.

Binnen de minuut bracht Giakoumakis de Limburgers terug in de wedstrijd. Joshua John brak door over de linkerflank en bood de Griek een intikker bij de tweede paal: 2-1. Een kwartier later tekende Giakoumakis voor de gelijkmaker. De spits benutte een strafschop, die na tussenkomst van de VAR werd gegeven wegens hands van Glenn Bijl.

Giakoumakis in voetsporen van Locadia

In de 71e minuut voltooide Giakoumakis zijn hattrick met zijn fraaiste treffer van de middag. Bij een snelle counter werd de spits vrijgespeeld door Evert Linthorst en klopte hij Emmen-doelman Dennis Telgenkamp met een fraai wippertje: 2-3. Daarmee werd de van het Poolse Gornik overgekomen aanvaller de eerste Eredivisie-debutant met een hattrick sinds Jürgen Locadia namens PSV in 2012.

Enkele minuten later zorgde Laursen op fraaie wijze voor de gelijkmaker. De aanvaller van Emmen scoorde met een hakje bij een hoekschop.

In een rommelige slotfase trok VVV aan het langste eind. Een voorzet van Tobias Pachonik werd door Cavlan van richting veranderd en verdween pardoes in het doel: 3-4. In de laatste minuut van de blessuretijd zorgde invaller Jafar Arias voor de vijfde Venlose treffer.

Spelers met hattrick bij Eredivisie-debuut 2020: Georgios Giakoumakis (VVV-Venlo)

2012: Jürgen Locadia (PSV

1969: Harald Berg (ADO)

1961: Chris Meijer (Blauw Wit)

1959: Henk Groot (Ajax)

1957: Bep Zaal (Sparta)

1957: Michel Kruin (Elinkwijk)

ADO eindigt met tien spelers tegen Heracles

De 2-0-zege van Heracles op ADO Den Haag was minder spectaculair, maar dat deerde de bijna drieduizend toeschouwers in het Erve Asito niet. De thuisclub was voor rust al sterker, al werd dat in de tweede helft pas omgezet in goals.

Vier minuten na rust kopte Rai Vloet raak uit een corner van Silvester van der Water. Het was de eerste goal voor Heracles van de voormalig jeugdinternational, die deze zomer overkwam van Excelsior. ADO kreeg daarna nog wel een kans via aanvoerder Michiel Kramer, maar na de 2-0 van Van der Water was het duel beslist. Na een goede counter in de zeventigste minuut tikte hij binnen.

Het werd nog erger voor ADO, want de ploeg van de debuterende trainer Aleksandar Rankovic beëindigde het duel met tien man. Verdediger Boy Kemper kreeg in de 72e minuut zijn tweede gele kaart en dus rood.

