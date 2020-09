Ajax begint zondag met Daley Blind en Zakaria Labyad in de basis aan de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Coach Erik ten Hag verkiest Noussair Mazraoui op de rechtsbackpositie boven Sergiño Dest.

Blind keert na hartproblemen terug in de ploeg. Tijdens de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC van vorige maand ging hij naar de grond toen zijn defibrillator afging. Sindsdien moest hij pas op de plaats maken.

Ten Hag liet vrijdag op zijn persconferentie al doorschemeren dat het weer goed gaat met Blind en dat het zeker niet ondenkbaar was dat de dertigjarige verdediger zou starten op Het Kasteel.

Labyad kende een sterke voorbereiding als spits en wordt beloond met een basisplaats. Dat gaat ten koste van onder anderen David Neres, die op de weg terug is van een blessure en nog bankzitter is. Zomeraanwinst Antony speelt wel tegen Sparta.

Op de rechtsbackpositie was het fiftyfifty of Ten Hag voor Mazraoui of Dest zou kiezen en is de keuze dus op Mazraoui gevallen. Op het middenveld zijn Edson Álvarez en Ryan Gravenberch de controleurs achter 'nummer tien' Quincy Promes.

De wedstrijd tussen Sparta en Ajax begint om 14.30 uur.

Opstelling Sparta Rotterdam: Van Leer; Fortes, Vriends, Heylen, Pinto; Smeets, Auassar; Harroui, Rayhi, Deroy Duarte; Thy.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Álvarez, Promes, Gravenberch; Antony, Labyad, Tadic.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie