PSV vrouwen is zondag goed begonnen aan het nieuwe seizoen van de Eredivisie. De Eindhovenaren boekten bij Heerenveen een moeizame zege: 1-2.

Joëlle Smits zette PSV na een goed half uur spelen op voorsprong, maar nog voor rust tekende Kirsten van de Westeringh voor de gelijkmaker. Aniek Nouwen maakte na de pauze het winnende doelpunt.

De Vrouwen Eredivisie ging vorige week van start. PSV kwam nog niet in actie vanwege coronabesmettingen binnen de ploeg, waardoor het duel met VV Alkmaar werd afgelast. Heerenveen won in de openingsronde met 0-2 bij Excelsior.

PSV, dat zich in de zomer versterkte met grote namen als Sari van Veenendaal en Mandy van den Berg, was in het afgelopen seizoen de koploper toen de competitie werd beëindigd vanwege de coronacrisis. De ploeg van trainer Sander Luiten geldt ook dit seizoen als titelfavoriet.

Ajax gaat aan kop in de Vrouwen Eredivisie. De Amsterdammers hebben tot dusver als enige club de eerste twee competitiewedstrijden gewonnen. PSV staat derde, Heerenveen vierde.

