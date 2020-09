Fortuna Sittard-coach Kevin Hofland is niet te spreken over het vertoonde spel van zijn ploeg zaterdag tegen FC Twente. De Limburgers verloren bij de start van de Eredivisie met 2-0 in Enschede.

"We hebben elkaar keihard laten vallen. Als je ziet hoe je eigenlijk overal tekortkomt en niks creëert, op een halve schietkans en een corner na... In bepaalde fases konden we het niet opbrengen om een stapje harder te lopen", baalde Hofland na afloop tegen FOX Sports.

Fortuna Sittard eindigde in het afgelopen seizoen, dat werd afgebroken door de coronacrisis, als zestiende, maar wil het dit jaar een stuk beter doen en versterkte zich daarom ook flink in de zomer.

"Deze wedstrijd tegen FC Twente staat los van onze ambities, die blijven", benadrukte Hofland. "Wel is dit een harde knal. Zo'n duel speel je twee, drie keer per jaar. Het is niet zo dat we niets kunnen, maar dit is een wake-upcall."

"Maar dat je tijdens de eerste wedstrijd zoveel fouten maakt, dan ben ik verbaasd maar ook vooral teleurgesteld dat we elkaar dan niet helpen. We durfden niet te voetballen en waren te angstig", aldus Hofland, die zaterdag zijn debuut maakte als hoofdtrainer in de Eredivisie.

Voor Fortuna Sittard gaat het seizoen zaterdag verder met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen.

