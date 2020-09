Frank de Boer ziet het zitten om aan de slag te gaan als bondscoach van het Nederlands elftal. De oud-trainer van Ajax wordt genoemd als een van de kandidaten, al zegt hij dat er nog niets speelt.

"Ik ben zeer vereerd dat ik genoemd word. Ik ben nog niet benaderd, maar ik ben blij dat ik in een rijtje met trainers als Frank Rijkaard en Peter Bosz wordt genoemd", zei De Boer zondag bij FOX Sports.

"Of het een droombaan voor me is? Ik zou het in ieder geval een hele eer vinden om bondscoach te zijn van dit land. Na de minister-president is het misschien wel de belangrijkste baan van Nederland, waar iedereen over praat."

De KNVB is op zoek naar een opvolger van Ronald Koeman, die Oranje vorige maand verruilde voor zijn droombaan als coach van FC Barcelona. Hij had nog een contract tot en met het WK van 2022.

De vijftigjarige De Boer zit zonder club sinds hij eind juli na iets meer dan anderhalf jaar moest vertrekken bij Atlanta United. Eerder was de oud-verdediger van onder meer Ajax, FC Barcelona en Oranje ook slechts kort coach bij Internazionale en Crystal Palace.

Zijn grootste successen beleefde De Boer als trainer van Ajax. De 112-voudig international leidde de Amsterdammers in 2011, 2012, 2013 én 2014 naar de landstitel.