Ronald Koeman is overwegend tevreden na zijn eerste oefenwedstrijd als trainer van FC Barcelona. Met de topclub boekte hij zaterdag een 3-1-overwinning op Gimnàstic de Tarragona, dat uitkomt op het derde niveau van Spanje.

Tijdens het vriendschappelijke duel, waarin de doelpunten werden gemaakt door Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann en Philippe Coutinho, viel vooral op dat Koeman het 4-3-3-systeem van Barcelona heeft ingeruild voor 4-2-3-1.

"Het is misschien wat anders en iets defensiever dan in voorgaande jaren, maar we gaan nog steeds uit van balbezit en het vinden van de ruimte om tussen de linies te spelen. Daar hebben we de middenvelders voor", aldus Koeman, die Frenkie de Jong net als alle andere spelers een helft liet meedoen.

"Het belangrijkste is dat we geen blessures hebben opgelopen. Iedereen heeft 45 minuten gespeeld en er werd goed weerstand geboden. Er moeten altijd dingen beter, maar voor nu ben ik tevreden. Ik ben hier nu twee weken en er zijn nog twee weken te gaan."

Ronald Koeman te midden van zijn spelers. (Foto: Pro Shots)

'Het is geen normale voorbereiding'

Koeman werd een kleine maand geleden gepresenteerd als opvolger van de ontslagen Quique Setién. Vanwege de door de coronacrisis overhoop gegooide voetbalkalender heeft hij maar kort de tijd om zijn ploeg klaar te stomen voor het nieuwe seizoen.

"Het is geen normale voorbereiding. We hebben maar vier weken, dus dat maakt het lastig", aldus de oud-bondscoach van Oranje. "We doen momenteel vooral fysiek werk en richten ons in de komende twee weken meer op het tactische gedeelte."

Het nieuwe seizoen in La Liga gaat dit weekend al van start. Voor Barcelona is de eerste wedstrijd pas op 27 september tegen Villarreal, omdat de club een langer seizoen achter de rug heeft.

