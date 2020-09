Steven Berghuis gaf zaterdag meteen zijn visitekaartje af door Feyenoord in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen aan een 0-2-zege te helpen bij PEC Zwolle. De aanvoerder, die kritisch was over het spel van zijn ploeg, wilde nog niet beloven dat hij in Rotterdam blijft.

"Ik ben blij met mijn rol, met het team en met de trainers", zei Berghuis tegen FOX Sports. "De deur voor een transfer deze zomer zit nog niet dicht, maar dan moet er wel echt iets moois komen."

De aanvaller, die nog een contract heeft tot medio 2022, liet eerder al weten dat "het hele plaatje moet kloppen" voordat hij Feyenoord verlaat. "Momenteel speelt er niks, dus hoef ik er niet over na te denken. De fans weten precies hoe ik erin sta."

De 28-jarige Berghuis kende vanwege een longinfectie geen vlekkeloze voorbereiding. Met zijn twee doelpunten tegen PEC Zwolle toonde hij aan weer helemaal terug te zijn.

Berghuis opende de score al na vijf minuten met een geplaatst schot. "Ik voel me al een tijdje goed, ook op de training. Dat mijn eerste schot op doel dan meteen raak is, is natuurlijk heerlijk."

Steven Berghuis klopt PEC-doelman Michael Zetterer vanaf de stip. (Foto: Pro Shots)

'Spel Feyenoord veel te slordig'

Ondanks de vroege voorsprong had Feyenoord de handen vol aan PEC. Pas na de 0-2, uit een door Berghuis benutte strafschop, kreeg de ploeg van trainer Dick Advocaat de wedstrijd onder controle.

"We lieten de wedstrijd na de 0-1 uit onze handen glippen en daardoor kreeg Zwolle meer vertrouwen. In de tweede helft ging het gelukkig wat beter."

"Na het tweede doelpunt was de overwinning wel binnen, maar ook toen was het nog veel te slordig. Het was gewoon niet goed vanavond, dat kunnen we wel eerlijk zeggen. Maar het gevoel na een overwinning is wel goed."