Feyenoord is zaterdag met een zege begonnen aan de Eredivisie. De Rotterdammers speelden zeker niet goed, maar wonnen wel met 0-2 op bezoek bij PEC Zwolle dankzij twee doelpunten van Steven Berghuis.

Berghuis, die het eerste deel van de voorbereiding miste vanwege een longinfectie, zorgde in de vijfde minuut voor de 0-1 met een fraai afstandsschot en in de 68e minuut voor de 0-2 uit een strafschop.

Bij Feyenoord, dat Eric Botteghin moest missen vanwege een schorsing, maakten de aanwinsten Bryan Linssen en Mark Diemers als basisklanten hun officiële debuut. Dat ging ten koste van onder anderen Jens Toornstra.

Naast Feyenoord startten ook sc Heerenveen en FC Twente met een overwinning aan de competitie. De Friezen waren enigszins verrassend met 2-0 te sterk voor Willem II en de Overijsselaars rekenden met 2-0 af met Fortuna Sittard.

De spelers van Feyenoord vieren de 0-1 tegen PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord verzuimt door te drukken na 0-1

Feyenoord kende een prima openingsfase tegen PEC en kwam dus al heel snel op een 0-1-voorsprong. Berghuis kreeg van een meter of 25 alle ruimte om uit te halen en verschalkte doelman Michael Zetterer met een zwabberbal.

Daarna verzuimde Feyenoord echter door te drukken. PEC kon zich daardoor hergroeperen en nam zelfs het initiatief over, al werden er nauwelijks grote kansen gecreëerd en bleef het aanvankelijk vooral bij speldenprikjes.

Feyenoord hoefde niet echt te vrezen, maar moest vlak na rust wel opgelucht ademhalen toen PEC eigenlijk voor het eerst de muur van de tegenstander brak. Jesper Drost had de bal voor het intikken, maar hij mikte naast.

Steven Berghuis benut een strafschop namens Feyenoord tegen PEC Zwolle. (Foto: Pro Shots)

PEC lijkt recht te hebben op strafschop

Feyenoord stelde er bar weinig tegenover. De ploeg grossierde in balverlies, maar een sporadisch goede aanval leverde wel een strafschop op en de 0-2. Orkun Kökçü werd vastgehouden door Thomas Lam, waarna Berghuis niet faalde vanaf 11 meter.

Het gefrustreerde PEC, dat in de eerste helft zelf recht leek te hebben op een strafschop na een handsbal van Marcos Senesi - scheidsrechter Bas Nijhuis wuifde het weg -, had vervolgens niet meer de puf om te proberen de spanning terug te brengen.

Feyenoord was in de slotfase nog een paar keer dicht bij de 0-3. Berghuis slaagde er tot twee keer toe niet in om de hattrick te voltooien, maar een derde treffer zou iets te geflatteerd zijn geweest gezien het geringe krachtsverschil op het veld.

