Ronald Koeman heeft zaterdag zijn eerste wedstrijd als trainer van FC Barcelona gewonnen. De Catalanen waren in een oefenduel met 3-1 te sterk voor Gimnàstic de Tarragona, dat uitkomt in de Segunda División B.

In zijn eerste wedstrijd liet Koeman twee verschillende elftallen opdraven. Voor rust kwamen spelers als Lionel Messi, Gerard Piqué, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann en Jordi Alba in actie en in de tweede helft mochten onder anderen Frenkie de Jong, Philippe Coutinho en Nélson Semedo hun opwachting maken.

Barcelona kwam al na vijf minuten op voorsprong in Estadi Johan Cruyff - het stadion van de beloften en de vrouwenploeg - door een doelpunt van Dembélé, die vorig seizoen door blessureleed slechts negen officiële wedstrijden speelde. In de zeventiende minuut volgde ook de 2-0 door een penalty van Griezmann.

Na een half uur tekende Javi Bonilla verrassend voor de aansluitingstreffer, maar de overwinning van Barcelona kwam niet meer in gevaar. Coutinho, die vorig seizoen op huurbasis voor Bayern München uitkwam, maakte na rust aan alle spanning een einde door een strafschop te benutten.

Philippe Coutinho schiet de 3-1 binnen van 11 meter. (Foto: Pro Shots)

Suárez, Vidal en Umtiti ontbreken

Koeman besloot in zijn eerste wedstrijd geen gebruik te maken van Luis Suárez, Arturo Vidal en Samuel Umtiti. Het trio mag naar verluidt vertrekken bij Barcelona. Messi maakte zijn eerste minuten nadat hij vorige week liet weten ondanks een uitgesproken vertrekwens toch bij de Catalanen te blijven.

Toptalent Ansu Fati ontbrak in de selectie voor het oefenduel met Gimnàstic de Tarragona. De pas zeventienjarige aanvaller, die zich deze week bij het Spaanse elftal tot jongste doelpuntenmaker ooit kroonde, kampt met een kneuzing in zijn heup.

Het nieuwe seizoen in La Liga gaat dit weekend al van start, maar Barcelona hoeft pas over twee weken voor het eerst in actie te komen. De ploeg van Koeman begint de competitie op 27 september met een thuiswedstrijd tegen Villarreal.