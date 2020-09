Sc Heerenveen heeft de eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen gewonnen. De Friese club was zaterdag in eigen stadion met 2-0 te sterk voor Willem II. FC Twente, waar Ron Jans voor het eerst als trainer op de bank zat, was met dezelfde cijfers te sterk voor Fortuna Sittard.

De zege van Heerenveen is een verrassing omdat de club een dramatische voorbereiding kende. Alle zes de oefenduels gingen verloren en veel spelers vertrokken.

Donderdag werden op het laatste moment de Poolse verdediger Pawel Bochniewicz en Duitse middenvelder Oliver Batista Meier aan de selectie toegevoegd. Bochniewicz bewees direct zijn waarde door een kwartier voor tijd het beslissende tweede doelpunt te maken. Hij kopte raak uit een vrije trap van Joey Veerman.

Het eerste doelpunt van het Eredivisie-seizoen kwam in de 22e minuut op naam van Lucas Woudenberg. De linksback schoof de bal in de verre hoek op aangeven van Arjen van der Heide.

Woudenberg tekende daarmee voor de eerste treffer in de Eredivisie sinds 8 maart, toen Denzel Dumfries de matchwinner werd voor PSV in het uitduel met FC Groningen (0-1). Daarna werd het Eredivisie-seizoen vanwege de coronapandemie stopgezet.

Voor Willem II, dat in het afgebroken Eredivisie-seizoen als vijfde eindigde, betekent de nederlaag een slechte generale voor de Europese campagne. De ploeg van trainer Adrie Koster speelt woensdag in Luxemburg tegen Progrès Niederkorn in de tweede voorronde van de Europa League.

Queensy Menig opende al na tien minuten de score voor FC Twente. (Foto: Pro Shots)

Twente verslaat machteloos Fortuna

FC Twente begon het seizoen net als Heerenveen met een 2-0-thuiszege. Queensy Menig opende tegen Fortuna Sittard al na tien minuten de score, Danilo verdubbelde de voorsprong vroeg in de tweede helft.

Twente onderging in de zomer een ware metamorfose. Jans werd aangesteld als vervanger van de ontslagen Gonzalo Garcia, terwijl ook technisch directeur Ted van Leeuwen vertrok. Zeventien spelers vertrokken en daarvoor kwamen veel nieuwe gezichten in de plaats.

Toch was het een speler die ook vorig seizoen onder contract stond die de score opende. Menig werd weggestuurd door Jayden Oosterwolde en schoot vanuit een lastige hoek via de binnenkant van de paal raak.

Twente kwam daarna nauwelijks in de problemen en sloeg zes minuten na rust voor de tweede keer toe. Branislav Ninaj trok Jesse Bosch onderuit, waarna Ajax-huurling Danilo Pereira de penalty benutte.

Fortuna, waar Kevin Hofland na het behalen van zijn trainersdiploma voor het eerst als eindverantwoordelijke op de bank zat, stelde daar weinig tegenover. Dichter dan een schot in het zijnet van Lisandro Semedo kwamen de Limburgers niet bij de aansluitingstreffer.

Bekijk het programma in de Eredivisie