De Graafschap heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie gewonnen. De Doetinchemmers klopten het nog ongeslagen Roda JC zaterdag op de Vijverberg met 4-0.

De Graafschap won in de eerste speelronde met 4-2 van FC Den Bosch en wist ook tegen Roda weer makkelijk het net te vinden. Met twee treffers hielp Elmo Lieftink de thuisploeg aan een 2-0-voorsprong bij rust.

In de tweede helft drukte De Graafschap het grote krachtsverschil nog nadrukkelijker uit in de score. Daryl van Mieghem maakte er op aangeven van Rick Dekker 3-0 van, waarna Ralf Seuntjens de eindstand bepaalde.

Met zes punten en een doelsaldo van plus zes staat De Graafschap voorlopig tweede in de Keuken Kampioen Divisie. Alleen NAC Breda, dat maandag nog in actie komt tegen FC Den Bosch, staat er iets beter voor.

Voor Roda betekent de zware nederlaag de eerste tegenslag van het seizoen. De Limburgers waren aan de competitie begonnen met overtuigende overwinningen op Jong Ajax (0-4) en TOP Oss (3-0).

