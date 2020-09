Een speler van Heracles Almelo mist zondag de start van de Eredivisie omdat hij vrijdag positief heeft getest op het coronavirus. De thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag gaat wel gewoon door.

Heracles geeft de naam van de desbetreffende persoon niet prijs om privacyredenen. De Tukkers melden op Twitter alleen dat hij vanwege milde klachten al had besloten uit voorzorg thuis te blijven en dat hij voorlopig ook in quarantaine zit.

Alle clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie moeten 48 uur voorafgaand aan een wedstrijd de spelers en stafleden laten testen op COVID-19. Bij een positieve uitslag is diegene niet welkom bij het duel.

De wedstrijd wordt afgelast als een ploeg minder dan dertien spelers tot de beschikking heeft als gevolg van besmettingen. Dat is vooralsnog niet het geval geweest in de Keuken Kampioen Divisie en dit weekend ook niet in de Eredivisie.

In de voorbereiding kampten een aantal teams uit de Eredivisie en Keuken Kampioen ook al met problemen vanwege het coronavirus. Daardoor werden er wel sommige oefenwedstrijden geschrapt, omdat testen daarbij nog niet verplicht was.

Heracles-ADO begint zondag om 14.30 uur in Erve Asito en staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk. Door de coronamaatregelen is het stadion slechts voor een derde gevuld met toeschouwers.

107 Testen, uitstel en geen kampioen: zo werkt de Eredivisie in coronatijd

Bekijk het programma in de Eredivisie