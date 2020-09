Landskampioen Liverpool is het nieuwe Premier League-seizoen zaterdag begonnen met een spectaculaire 4-3-overwinning op Leeds United. Mohamed Salah maakte indruk met een hattrick en ook Virgil van Dijk eiste met een doelpunt, een fout en een afgekeurde treffer een hoofdrol op bij 'The Reds'. Arsenal won dankzij twee assists van zomeraanwinst Willian met 3-0 van Fulham.

Het duel tussen Liverpool en het gepromoveerde Leeds United van trainer Marcelo Bielsa was al vanaf het begin een spektakelstuk te noemen. Salah opende in de vierde minuut de score uit een strafschop, maar Jack Harrison trok de stand acht minuten later al gelijk na een fraaie dribbel en een hard schot in de linkerhoek.

Na dat vermakelijke begin was het Van Dijk die zowel in positief als negatief opzicht opviel. De aanvoerder van Oranje kopte in de twintigste minuut raak uit een corner, maar leidde tien minuten later ook de 2-2 in. Van Dijk werkte de bal halfslachtig weg en werd verrast door Patrick Bamford, die doelman Alisson passeerde.

Lang kon Leeds United niet genieten van de gelijkmaker, want Salah schoot drie minuten later hard en hoog raak uit een afgeslagen vrije trap. Na rust toonde Leeds United opnieuw veerkracht door voor de derde keer op gelijke hoogte te komen. Voormalig Eredivisie-speler Mateusz Klich dook goed de ruimte van het strafschopgebied in en schoot raak in de verre hoek.

Van Dijk leek tien minuten voor tijd de 4-3 aan te tekenen toen hij in volledig vrijstaande positie raak schoot uit een corner. Scheidsrechter Michael Oliver keurde de treffer echter af, omdat de Nederlander een overtreding op Klich zou hebben begaan. Uit de herhaling bleek dat de maker van de 3-3 door eigen toedoen naar de grond ging. De 4-3 viel vlak voor tijd alsnog voor Liverpool dankzij een benutte penalty van uitblinker Salah.

Net als Van Dijk kreeg Georginio Wijnaldum een basisplek van manager Jürgen Klopp. De middenvelder, die al enige tijd in verband wordt gebracht met een transfer naar het FC Barcelona van Ronald Koeman, speelde de hele wedstrijd. Bij Leeds United maakte de Nederlandse verdediger Pascal Struijk de negentig minuten vol.

Liverpool won het spectaculaire duel met Leeds United. (Foto: Pro Shots)

Willian direct goud waard voor Arsenal

Bij Fulham-Arsenal was het halverwege 0-1 op Craven Cottage, toen de bal met wat geluk via Willian en keeper Marek Rodák voor de voeten van Alexandre Lacazette kwam, die van dichtbij afrondde.

Na rust zorgde de van Lille OSC overgekomen verdediger Gabriel Magalhaes voor het tweede Arsenal-doelpunt uit een hoekschop van Willian, die ook de aangever was bij de 0-3, een fraai schot in de verre hoek Pierre-Emerick Aubameyang.

De 32-jarige Willian kwam een maand geleden transfervrij over van Chelsea, waar hij zeven jaar speelde. De Braziliaanse aanvaller tekende een contract voor drie jaar in het Emirates Stadium.

Bij de wedstrijd in Londen was geen publiek aanwezig, net zoals dat voorlopig bij alle Premier League-wedstrijden het geval is. Fulham, dat na een jaar terug is op het hoogste niveau, deed het nog zonder aankoop Kenny Tete.

Crystal Palace, dat het zonder de geblesseerde Patrick van Aanholt moest stellen, begon goed aan het seizoen door Southampton met 1-0 te verslaan. Wilfried Zaha tekende al in de dertiende minuut voor de enige treffer van de wedstrijd. Newcastle United won met 0-2 van West Ham United door doelpunten van Callum Wilson en Jeff Hendrick in de tweede helft.

Fulham-Arsenal werd gespeeld op een leeg Craven Cottage. (Foto: Pro Shots)

Dost helpt Frankfurt met goal aan bekerzege

In Duitsland was Dost weer van waarde voor Eintracht Frankfurt. Mede door een goal van de 31-jarige Nederlander in de 56e minuut won de Bundesliga-club in de eerste ronde van de DFB-Pokal met 1-2 van TSV 1860 München.

De treffer van Dost kwam vijf minuten na de 0-1 van André Silva. De thuisploeg maakte in de 79e minuut nog wel de aansluitingstreffer - Philipp Steinhart benutte een strafschop - maar de gelijkmaker bleef uit in het Grünwalder Stadion.

Ook andere clubs in de Bundesliga zoals RB Leipzig, VfL Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach kwamen de relatief eenvoudige eerste ronde in het bekertoernooi zonder problemen door.