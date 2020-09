Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer geeft de aanvoerdersband ook dit seizoen aan Harry Maguire, ook al raakte de verdediger vorige maand in opspraak en belandde hij in een Griekse cel.

Maguire was tijdens zijn vakantie op het eiland Mikonos betrokken bij een vechtpartij. Hij werd schuldig bevonden aan mishandeling en veroordeeld tot 21 maanden en 10 dagen cel, al hoeft hij die straf niet uit te zitten.

"Hij blijft onze aanvoerder. Hij is heel goed met de situatie omgegaan en ik zal hem uiteraard steunen", aldus Solskjaer in een interview met MUTV, het clubkanaal van United.

"We laten het proces over aan de mensen die erover gaan. Harry is voor mij een geweldig persoon. Hij is altijd positief, met de juiste normen en waarden. Ik hoop echt dat we hem dit seizoen in zijn beste vorm zien."

United nam Maguire vorig jaar zomer voor bijna 88 miljoen euro over van Leicester City. De international van Engeland loste daarmee Virgil van Dijk af als 's wereld duurste verdediger.

Voor United, de nieuwe club van Donny van de Beek, begint het Premier League-seizoen volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Crystal Palace.

Harry Maguire (met pet) bij het verlaten van de Griekse rechtbank. (Foto: Pro Shots)

